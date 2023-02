WHO cảnh báo số người chết trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 8.000

Những tòa nhà bị hư hại và đổ sập sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2/2023. Ảnh: IHLAS

Trận động đất xảy ra vào hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của 4.365. người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết được ghi nhận lên tới 2.921, trong khi có hơn 15.834 người bị thương, theo Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp (AFAD). Về phía Syria, ít nhất 1.444 người thiệt mạng, trong khi khoảng 3.500 người bị thương.

Các đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát giữa thời tiết giá lạnh và tuyết rơi. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Giới chức đã yêu cầu người dân rời khỏi các tòa nhà để đảm bảo an toàn trước nguy cơ có thêm dư chấn.

LHQ cho biết 4,1 triệu người ở Syria - nhiều người trong số họ phải di dời do xung đột và sống trong các trại - phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo xuyên biên giới ở tây bắc Syria và các nỗ lực hỗ trợ quốc tế.

Catherine Smallwood, quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu, lưu ý số người chết có thể tăng lên hơn 20.000. “Có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến những vụ sụp mới, con số thương vong ban đầu có thể tăng gấp 8 lần", bà nói.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dựa trên mô hình khảo sát động đất tại khu vực ước tính có đến 47% khả năng số người chết lên đến 1.000 - 10.000, 27% khả năng số người chết từ 100 - 1.000 và 20% khả năng số người chết từ 10.000 - 100.000.

Trong khi đó, WHO cảnh báo số người chết do thảm họa động đất có thể lên đến 8.000 người. WHO cho biết số người chết và bị thương sẽ tăng lên đáng kể trong tuần này.

45 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi cung cấp hỗ trợ cho vùng tây bắc Syria, vùng đất cuối cùng do lực lượng nổi dậy chiếm giữ và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.



Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 15.000 chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ đến địa điểm xảy ra động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên hệ với phía Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp hỗ trợ.

Ngày 6/2, Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cho biết, Mỹ đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa để hỗ trợ sau trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

"Nhóm ứng phó thảm họa sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại hiện trường, cũng như với các đối tác và cơ quan của chúng tôi trong chính phủ Mỹ", tuyên bố của USAID cho biết.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm ngay sau thảm họa.