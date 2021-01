Xem trực tiếp ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm nay 20/1

Tổng thống cao tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức

Ông Biden, bước sang tuổi 78 vào tháng 11/2020 đã trở thành người lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 19/1 đã rời quê hương Delaware để tới thủ đô Washington nhậm chức.

Chia sẻ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng các quan chức trước khi lên chuyến bay tới thủ đô, ông Biden nói rằng: "Tôi thực sự vinh dự được trở thành tổng thống tiếp theo của mọi người và tôi sẽ luôn là một người con đáng tự hào của Delaware".

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh ông Biden nhậm chức

Các lãnh đạo châu Âu đã mong đợi tăng cường hợp tác với Mỹ dưới thời Joe Biden, sau 4 năm đầy biến động dưới thời Donald Trump.

"Hãy thiết lập một hiệp ước mới vì một châu Âu hùng mạnh hơn, một nước Mỹ hùng mạnh hơn và vì một thế giới tốt đẹp hơn", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh.

Trong khi đó, bình luận về lễ nhậm chức của ông Biden, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố: "Nghi lễ cao quý trên các bậc thang của Đồi Capitol sẽ là một minh chứng cho sự kiên cường của nền dân chủ Mỹ. Và đó là bằng chứng rõ ràng rằng một lần nữa, sau 4 năm, châu Âu có một người bạn trong Nhà Trắng".



Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ "mong muốn hợp tác với Tổng thống đắc cử Joe Biden để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, vì chúng ta phải đối mặt với những thách thức toàn cầu mà không ai trong chúng ta có thể giải quyết một mình".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông rất mong được "hợp tác chặt chẽ" với chính quyền mới của ông Biden. "Trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và biến đổi khí hậu, trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy và bảo vệ nền dân chủ, các mục tiêu của chúng ta đều giống nhau và sẽ hợp tác cùng nhau để đạt được những mục tiêu đó", ông Johnson nói.

Đặc biệt, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay đã bày tỏ niềm hân hoan trước sự ra đi của ông Trump, người đã theo đuổi chính sách cứng rắn với nước này.

"Chúng tôi mong đợi chính quyền Biden quay trở lại với luật pháp, các cam kết, và nếu có thể thì trong 4 năm tới, hãy xóa bỏ những vết nhơ của 4 năm qua", ông Rouhani tuyên bố.

Lễ nhậm chức rất khác biệt

Lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1 sẽ rất khác so với những người tiền nhiệm về quy mô và nghi thức do Covid-19 và lo ngại an ninh.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Đồi Capitol

Lễ nhậm chức bắt đầu vào khoảng 11h30 (23h30 giờ Hà Nội) ngày 20/1 bằng các bản nhạc do dàn quân nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ biểu diễn, dưới sự chủ trì của thượng nghị sĩ Roy Blunt, chủ tịch Ủy ban Lễ nhậm chức Quốc hội. Sau khi linh mục Leo J. O'Donovan tiến hành lễ cầu nguyện, ca sĩ Lady Gaga sẽ trình bày quốc ca Mỹ.

Sẽ có khoảng 1.000 khách mời tham dự buổi lễ, phần đa là nghị sĩ quốc hội và khách mời của họ. Trong các lễ nhậm chức trước đây, tổng cộng 200.000 vé mời được phát cho các thành viên quốc hội, nhưng năm nay, mỗi nghị sĩ chỉ nhận được một vé khách mời.

Sau khi Biden tuyên thệ, 21 phát đại bác sẽ vang lên chào mừng. Biden sau đó sẽ có bài phát biểu nhậm chức quan trọng, trong đó tân tổng thống sẽ vạch ra chương trình nghị sự và thể hiện tầm nhìn của mình với toàn dân Mỹ và thế giới.

Chi tiết về bài phát biểu của Biden đang được giữ kín, nhưng nhóm phụ trách nhậm chức cho hay ông sẽ đưa ra tầm nhìn "đánh bại đại dịch, xây dựng đất nước tốt đẹp trở lại, đoàn kết và hàn gắn quốc gia".

Hai binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia đứng gác tại Đồi Capitol hôm 19/1

Một trong những điểm khác biệt lớn của lễ nhậm chức năm nay là Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump sẽ phá vỡ truyền thống 150 năm qua khi tuyên bố không tham dự sự kiện. Theo thông lệ, tổng thống mãn nhiệm và các cựu tổng thống khác sẽ ngồi phía sau tân tổng thống, tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực hòa bình.

25.000 Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại Washington để ứng phó với mối lo ngại về an ninh, gấp 5 lần số quân nhân Mỹ hiện đồn trú ở Iraq và Afghanistan, khiến đây sẽ là lễ nhậm chức có sự hiện diện an ninh lớn nhất trong lịch sử Mỹ.