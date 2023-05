Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Cảnh báo tình trạng giả mạo giấy chứng nhận

Tăng tốc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid từ tháng 1/2023 đã giúp xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc tăng tốc, đưa Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 4,54 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1,2 triệu USD so với tháng 3 (4,66 tỷ USD). Tính tổng 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 15,66 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 2,51 tỷ USD, giảm 37,7%.

Nông dân xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chăm sóc vải thiều, chuẩn bị phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản... Ảnh: Nguyễn Chương

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam; trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 20,9%, tăng 3,3% so với cũng kỳ năm trước; Mỹ chiếm 18,9%, giảm 40,5% và Nhật Bản chiếm 8,1%, tăng 0,8%.

Theo Bộ NNPTNT, nguyên nhân tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm và thị trường xuất khẩu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn là do kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm lại; ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga - Ukraine; lạm phát cao tại một số nước trên thế giới, trong đó có những thị trường nhập khẩu nông sản lớn của Việt Nam, làm giảm nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu (sức mua, cầu giảm).

Cảnh báo giả mạo giấy chứng nhận

Theo quy định mới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, các doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Trung Quốc phải đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Theo thông tin của Văn phòng SPS Việt Nam, ngày 5/5/2023, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of GACC Registration" kèm mã QR có link đến địa chỉ www.aqsiq.net có nội dung chứng nhận mã số đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc.

Về việc này, căn cứ Quy định 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 (Quy định 248) và Công hàm số 353 ngày 27/9/2021 của GACC, để kịp thời minh bạch thông tin quy định Thành viên WTO, Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định: Đến ngày 5/5/2023, Văn phòng SPS Việt Nam chưa nhận được thông báo của GACC về biểu mẫu "Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc - Certificate of GACC Registration" kèm mã QR có link đến địa chỉ www.aqsiq.net.

Cũng theo Văn phòng SPS Việt Nam, đối với kết quả đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc thực hiện theo Quy định 248, sau khi được GACC phê duyệt sẽ công bố chính thức như sau:

Đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc đăng ký trên hệ thống https://app.singlewindow.cn. Kết quả đăng ký được công bố tại website: https://ciferquery.singlewindow.cn/ và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với mã số được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu.

Đối với doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Vụ Kiểm dịch động thực vật, GACC, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://dzs.customs.gov.cn/ và văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; Đối với doanh nghiệp thương mại, kết quả đăng ký được công bố tại website: http://ire.customs.gov.cn/.

Theo ông Ngô Xuân Nam-Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, các đơn vị có nhu cầu thông tin chi tiết về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc cần tìm hiểu thông tin tại kênh chính thức của Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ NNPTNT.

Thời gian tới, Bộ NNPTNT cũng sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc với 2 tỉnh: Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) để đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản.