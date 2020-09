Xúc phạm CSGT trên Facebook, một người bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết giám đốc Công an tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Trần Minh D. (SN 1989; ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trần Minh D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bình Định

Trước đó, tối 12/8, trong lúc ngồi nhậu tại bờ kè Quảng trường Phù Mỹ (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ), thấy tổ CSGT Công an huyện Phù Mỹ đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Trần Minh D. dùng điện thoại chụp hình rồi đăng trên tài khoản Facebook "Dương Trần (Dẹp Mobile)" của mình với nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó không lâu Công an huyện Phù Mỹ đã xác định chủ nhân của tài khoản Facebook này là D.

Tại cơ quan công an, Trần Minh D. thừa nhận việc đăng tải bài viết trên là sai nên đã gỡ xuống và cam kết không tái phạm.