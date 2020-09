Bị CSGT kiểm tra, tài xế xe ben phóng xe bỏ chạy và bất ngờ đổ “núi” đá xuống đường

Clip: Xe ben bỏ chạy và đổ đá giữa con hẻm khi bị lực lượng CSGT kiểm tra

Chiều 8/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an phường Hóa An, TP Biên Hòa lập hồ sơ xử lý xe ben chở đá nghi quá tải, chống đối khi bị yêu cầu kiểm tra.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm trên Quốc lộ 1K (phường Hóa An, TP Biên Hòa) thì phát hiện xe ben chở đá có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Bị CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra, tài xế xe ben chở đá không chấp hành mà tăng ga phóng đi

Xe ben đổ đá ra đường để “ngăn” CSGT

Tuy nhiên, tài xế xe ben không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng CSGT truy đuổi được khoảng 300m thì tài xế xe ben điều khiển phương tiện bỏ chạy vào con hẻm. Tại đây, do hẻm cụt nên lái xe đã đổ toàn bộ số đá trên xe xuống đường rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Hoá An có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc. Xe cẩu được điều đến để đưa phương tiện về trụ sở, đồng thời xử lý đống đá đổ giữa con hẻm.