Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ chiều 21/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, trong cao điểm từ 16/11-15/12/2023 công an thành phố đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1.095 trường hợp (94%).

1 tháng cao điểm kiểm tra nồng độ cồn của Công an TP.HCM có 2.256 trường hợp vi phạm. Ảnh: N.T

Về tình hình tai nạn giao thông (TNGT), ông Hà cho biết từ 16/11-15/12/2023, Công an TP.HCM ghi nhận 180 vụ TNGT, làm 40 người chết và 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng vụ TNGT tăng 8 vụ, số lượng người chết giảm 10 người.

Lý giải về việc trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng 94% so với cùng kỳ, ông Hà cho biết đây là thời điểm công an thành phố mở cao điểm xử lý nồng độ cồn. Trong đó, tăng cường các tổ công tác; tăng cường trang thiết bị cho công an quận, huyện xử lý vi phạm nồng độ cồn. Công an TP.HCM thực hiện kiểm tra triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, do đó ghi nhận số lượng người vi phạm cao.

Ông Hà nhận định, trong thời gian đầu triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ghi nhận số lượng người vi phạm tăng cao. Tuy nhiên càng về sau, số lượng người vi phạm đã giảm dần do người dân đã ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.