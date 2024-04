4 "nam thần" đào hoa nhất trong tiểu thuyết Kim Dung: Ai số 1?

Vi Tiểu Bảo - Lộc Đỉnh Ký

Nói về các soái ca kiếm hiệp thì không thể không nhắc đến nhân vật Vi Tiểu Bảo, đây là một nhân vật vô cùng đào hoa, đi đâu cũng được các cô gái sủng ái. Chỉ cần nhìn số lượng thê tử của anh cũng đủ hiểu anh hấp dẫn như thế nào. Phong thái và tính cách của anh cũng khác hẳn các anh hùng hào kiệt như Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung…

Vi Tiểu Bảo - gã đào hoa may mắn.

Vi Tiểu Bảo cũng không quá đẹp trai, võ công thì gần như là không có, lại là con trai của một kỹ nữ, nhưng bù lại anh chàng này lại khá khôn ngoan, gian xảo. Tuy nhiên, anh cũng khá có nghĩa khí và đặc biệt là rất giỏi lấy lòng các cô gái xinh đẹp. Việc chinh phục được 7 vị hiền thê xinh đẹp cũng không quá khó đối với anh, mặc dù tính cách mỗi người khác nhau nhưng tất cả đều một lòng thủy chung son sắt với Vi Tiểu Bảo .



Đây chắc hẳn là nhân vật sát gái bậc nhất trong bộ tiểu thuyết Kim Dung.

Đoàn Dự - Thiên Long Bát Bộ

Đoàn Dự là công tử con nhà giàu với khuôn mặt thư sinh, hiền lành, tính cách hào hoa phong nhã và có phần phóng khoáng, thử hỏi có cô nương nào mà không mê? Kể cả có trái tim sắt đá như Vương Ngữ Yên cũng không thể không mềm lòng trước vẻ đẹp lãng tử cùng tình yêu chân thành và mãnh liệt của anh.

Vẻ đẹp trai thư sinh của Đoàn Dự.

Mặc dù có rất nhiều mối tình, nhưng lắm mối tối nằm không, suýt chút nữa thì chàng ta đã chẳng thể có thê tử nào. Lý do là vì, những cô nương ấy suýt chút nữa đã trở thành "anh,chị em" với Đoàn Dự rồi. Nhưng thật may thay, anh không phải là con đẻ của Đoàn Chính Thuần, nhờ đó mà tránh được những mối tình đầy oan trái. So với Vi Tiểu Bảo thì số thê tử của Đoàn Dự cũng không thua kém là mấy.



Đoàn Chính Thuần - Thiên Long Bát Bộ

Đoàn Chính Thuần là phụ thân của Đoàn Dự. Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ trong Thiên Long Bát Bộ nhưng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tình tiết và nội dung của bộ truyện. Ông là một người khá trăng hoa và cũng chính ông là người truyền lại phẩm chất đào hoa cho Đoàn Dự.

Nhân vật Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ.

Số lượng thê thiếp của Đoàn Chính Thuần nhiều tới mức không tưởng. Các bà vợ của ông luôn ghen tuông và tìm cách hãm hại lẫn nhau. Mặc dù rất hận Đoàn Chính Thuần, nhưng trong thâm tâm, những người tình của Đoàn Chính Thuần vẫn luôn giữ lại hình bóng của ông.



Dương Quá - Thần điêu đại hiệp

Dương Quá là chàng trai có chân mày tỏa ra khí khái bất phàm, cặp mắt sáng ngời, tính tình thì thông minh, cổ quái, có nhiều mưu mẹo. Ngay từ bé, chàng đã tỏ rõ sự hào hoa của mình. Trong một lần gặp gỡ con gái đầu của Quách Tĩnh là Quách Phù, chàng đã bị cô chặt mất cánh tay phải.

Dương Quá bên cạnh Tiểu Long Nữ xinh đẹp.

Sau đó, chàng trốn khỏi Toàn Chân, lạc vào Cổ Mộ, gặp được Tiểu Long Nữ và có mối tình đẹp với nàng. Mặc dù được nhiều cô gái săn đón như hai chị em họ Trình Anh Lục Vô Song cho tới Công Tôn Lục Ngạn, Quách Tương… Tuy nhiên chàng vẫn chỉ dành tình yêu mình cho duy nhất một người đó là Tiều Long Nữ.



Đây có lẽ là nhân vật chung tình nhất trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.