5 ngôi sao phải "khăn gói" rời Arsenal gồm những ai?

Arsenal muốn chia tay 5 ngôi sao

Mặc dù đã thi đấu tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2022/23, song Arsenal vẫn trắng tay. Đáng tiếc nhất là việc họ bị Man City vượt mặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League ở những vòng đấu cuối.

Vì vậy, HLV Mikel Arteta đang cố gắng cải tổ đội hình trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 nhằm giúp Arsenal có thể cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải tới. Song song với việc mua sắm cầu thủ, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng muốn tiễn đi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của mình.

HLV Arteta không muốn giữ chân Partey (trái) và Xhaka. Ảnh: Getty.

Tờ Independent cho hay, tiền vệ phòng ngự Granit Xhaka có thể rời sân Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 30 tuổi muốn trở lại Bundesliga chơi bóng trong màu áo Bayer Leverkusen. HLV Arteta không mặn mà với việc giữ chân Xhaka.

Ngoài ra, HLV Arteta cũng muốn bán đi 4 cầu thủ khác. Tiền đạo Eddie Nketiah đã có sự tiến bộ rõ rệt ở mùa giải vừa qua với 9 bàn và 3 đường kiến tạo sau 39 trận nhưng chân sút người Anh vẫn không thể thuyết phục được ông thầy của mình. Arsenal sẵn sàng bán tiền đạo 24 tuổi nếu có CLB nào đưa ra mức giá hợp lý.

Từng là tiền vệ phòng ngự không thể thay thế trong màu áo Arsenal nhưng do thường xuyên dính chấn thương nên Thomas Partey đã sa sút phong độ và không có nhiều đóng góp cho "The Gunners" ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Do đó, cầu thủ 30 tuổi sẽ phải ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Sau mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Reims theo dạng cho mượn, Folarin Balogun đang nhận được sự quan tâm từ Inter Milan. Nếu á quân Champions League gửi lời đề nghị hợp lý, Arsenal sẵn sàng "trả tự do" cho chân sút 21 tuổi.

Về phần mình, hậu vệ cánh trái Kieran Tierney đang là mục tiêu theo đuổi của Newcastle. Với việc Oleksandr Zinchenko thi đấu ấn tượng, HLV Arteta sẵn sàng bán Tierney cho "Chích choè".