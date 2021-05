Ai cũng có quyền bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thanh Hiếu

Ngày 4/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1981; ngụ xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Do Hiếu đã bỏ trốn nên công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hiếu

Theo điều tra cơ quan công an, tháng 10-2018, anh Lê Đạt Nghĩa (SN 1996; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) có mua của Hiếu 7 thửa đất với giá 3 tỉ đồng. Hiếu đưa cho anh Nghĩa 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều do UBND huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cấp.

Trong lúc làm thủ tục sang tên thì cơ quan thẩm quyền phát hiện cả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giấy giả. Công an vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo của ông Nghĩa thì Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo quyết định truy nã đặc biệt, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã này đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất...