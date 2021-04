Bắt giữ kẻ trốn truy nã ngay trong... trại tạm giam!

Thông tin từ Tiền Phong: Chiều 20/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Y Thu (SN 1996, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước) cho Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để xử lý một vụ án khác.

Công an Bình Phước cho hay, sở dĩ có việc bắt người trong trại tạm giam vì trước đó ngày 20/2/2020, Y Thu đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil khởi tố về tội đánh bạc, nhưng Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo đó, Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Công an làm thủ tục dẫn giải Y Thu từ Bình Phước về Đắk Nông. Nguồn: Tiền Phong

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Y Thu sử dụng chứng minh nhân dân của người khác thay ảnh mình vào làm giấy tờ tùy thân rồi trốn sang tỉnh Bình Phước.

Trong thời gian trốn truy nã, ngày 23/12/2020, Y Thu tiếp tục phạm tội khi tham gia cùng một số đối tượng bắt giữ người trái pháp luật tại phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước). Sau đó, Công an TP Đồng Xoài đã bắt tạm giam Y Thu và đồng bọn để phục vụ điều tra.

Ngày 19/4, bị can Y Thu được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Xoài quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam. Ngay sau đó, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt bị can Y Thu để tạm giam và dẫn giải Y Thu đến Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil để phục vụ công tác điều tra vụ án đánh bạc xảy ra tại huyện Đắk Mil.

Nguồn: CAND