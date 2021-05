An Giang: Bắt đối tượng bị truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

Sáng 16/5, tin từ Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Dương Thanh Phú (SN 1994, trú tại khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên truy nã về tội "Cướp giật tài sản".

