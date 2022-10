Tối 1/10, tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã diễn ra chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ- Số hóa- Hợp tác- Đột phá". Hội thi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại An Giang từ ngày 29/9 đến ngày 1/10.

Theo ban tổ chức, kết quả vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 như sau: Đội thi Hội Nông dân Tuyên Quang và đội thi Hội nông dân Quảng Nam đạt giả Ba; Đội thi Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải Nhì, riêng Đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang đạt giải nhất.

Ban tổ chức chúc mừng Đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang đạt giải Nhất vòng Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các đội thi trong đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Ban tổ chức công bố kết quả vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Video: Huỳnh Xây.

Theo Ban tổ chức, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá" đã thu hút trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước tham gia.

Sau nhiều thời gian chuẩn bị và hai ngày trực tiếp tranh tài sôi nổi, với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi nhưng cũng đầy kịch tính, giàu màu sắc nghệ thuật và sáng tạo, Vòng thi Bán kết và Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Qua mỗi phần thi, các đội thi đã để lại dấu ấn, nét văn hóa riêng rất đặc trưng của đơn vị; đem đến những hình ảnh đẹp, khí thế và sức sống mới; thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, sẵn sàng hội nhập và quyết tâm đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Hội thi tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả của Hội Nông dân Việt Nam trong truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam, những kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Từ đó, giúp cho những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống; những kiến thức khoa học kỹ thuật được phổ biến, áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống của nông dân; đặc biệt góp phần lan tỏa sâu rộng trong nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.