Ảnh hưởng bão số 13: Hàng chục nhà hàng ven biển An Bàng, Hội An bị đánh sập

Sáng 15/11, trước tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, An Bàng (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã khiến hàng chục nhà hàng, cơ sở kinh doanh của người dân bị đánh sập, trôi tụt ra biển do ảnh hưởng của cơn bão số 13, chính quyền TP.Hội An đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra.

