Bắc Kạn lên phương án cho những tình huống bất thường có thể xảy ra trong bầu cử

Ông Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh đã hoàn thành cơ bản.



Ông Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trao đổi cùng PV Dân Việt về công tác bầu cử.



Toàn tỉnh Bắc Kạn có 763 khu vực bỏ phiếu, thành lập 789 Ban bầu cử. Cụ thể, gồm: 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 Ban bầu cử HĐND tỉnh, 60 Ban bầu cử HĐND cấp huyện và 713 Ban bầu cử HĐND cấp xã.

Theo ông Ma Từ Đông Điền, tỉnh Bắc Kạn có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội (bầu lấy 6); 84 người ứng cử HĐND tỉnh (bầu lấy 50); 402 người ứng cử HĐND cấp huyện, thành phố (bầu lấy 242) và 3318 người ứng cử HĐND xã (bầu lấy 2019 người).

100% xã, phường, thị trấn đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực và niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Tổng số cử tri trên địa bàn là 238.879 người (chiếm 75,23% tổng dân số).

"Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan, thường xuyên rà soát lại số lượng cử tri trên địa bàn để cập nhật, bổ sung vào danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử theo luật định", Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên. (Ảnh: Hà Khánh)

Giới thiệu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại cơ sở. (Ảnh: Hà Khánh)

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 3 kế hoạch giám sát công tác bầu cử, thực hiện 3 đợt kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại các địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát tại 8 huyện, thành phố và 108 xã, phường, thị trấn cùng một số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cũng làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Đồn.

Cử tri trao đổi cùng đại biểu Quốc hội tại huyện Chợ Đồn.

Cũng theo ông Ma Từ Đông Điền, mặc dù diện tích tự nhiên lớn nhưng dân số của tỉnh Bắc Kạn chỉ khoảng hơn 300.000 người, chủ yếu là dân tộc ít người (86%), sinh sống theo từng cụm dân cư nên việc thông tin tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền bằng thông tin đại chúng như: Pano, áp phích, khẩu hiệu, loa truyền thanh, xe lưu động bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn còn tuyên truyền trực tiếp bằng cách đưa danh sách những người ứng cử tới từng hộ dân.

Cùng với đó, Ủy ban cũng thường xuyên thăm nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con để đảm bảo mọi người dân đều hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa phải đảm bảo lan tỏa sâu rộng đến từng người dân, từng bản làng, khu dân cư để công tác bầu cử được thực hiện thuận lợi, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, lại vừa đảm bảo an toàn trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19", ông Điền khẳng định.

Được biết, tỉnh Bắc Kạn cũng đã lên phương án cho những tình huống bất thường có thể xảy ra, bố trí lực lượng, sẵn sàng để đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử.

Lực lượng công an tỉnh Bắc Kạn đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ 1/4/2021 và sẽ kết thúc vào ngày 15/6/2021. Đến thời điểm hiện tại, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được giữ vững, ổn định; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, sẵn sàng cho việc bầu cử.