Bạc Liêu đặt mục tiêu xuất khẩu tôm nguyên con sang thị trường Úc

Ngày 7/1, tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết UBND tỉnh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch đã tác động tiêu cực đến kinh tế, thương mại của cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt hơn 29.200 tỷ đồng, tăng hơn 4%, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, song vẫn đạt ở mức cao trong vùng ĐBSCL cũng như cả nước. Tổng sản phẩm GRDP bình quân ước đạt 54,37 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết UBND tỉnh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Chúc Ly.

Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; mặc dù chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và mưa bão gây ngập úng, song hầu hết các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

Việc thực hiện đề án "Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước" được triển khai tích cực; các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất tiếp tục phát triển.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 400.000 tấn (trong đó tôm 200.000 tấn, cá và thủy sản khác 200.000 tấn), bằng 100% kế hoạch, tăng gần 9,6% so cùng kỳ; sản lượng lúa ước đạt 1.150.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,21% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh có 30 hợp tác xã (HTX) thành lập mới, với hơn 1.000 thành viên, tổng vốn điều lệ là hơn 30 tỷ đồng.

Lũy kế ước thực hiện đến 31/12/2020 có 168 HTX, số thành viên HTX 23.363 người, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 208,2 tỷ đồng. Ước năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.500 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay có 49/49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ); 8 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và đang thẩm định để công nhận thêm 7 xã; 78 ấp được công nhận ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm thu hút đầu tư, từng bước xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của cả nước.

Năm 2021, Bạc Liêu tiếp tục xây dựng chuỗi sản xuất đạt chuẩn an toàn để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại một doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: CTV.



Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước thực hiện được 785,1 triệu USD, bằng hơn 98% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Trong đó, thủy sản xuất khẩu 74.880 tấn (riêng tôm đông lạnh đạt 72.480 tấn), đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 10% so với cùng kỳ; muối 600 tấn, đạt 60% kế hoạch, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Năm 2020, kinh tế Bạc Liêu tăng trưởng khá, với mức tăng hơn 4%. Tuy mức tăng này là thấp nhất trong 5 năm qua và thấp hơn Nghị quyết năm 2020 đề ra; song vẫn đạt ở mức cao so với cả nước và xếp thứ 2/13 trong vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở NNPTNT chủ trì thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu.

"UBND tỉnh giao Sở NNPTNT xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ với các sản phẩm chủ lực; xây dựng và thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh, để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

Tiếp tục củng cố, phát triển các cơ sở sản xuất tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh đáp ứng được nhu cầu tôm giống phục vụ cho người nuôi trong và ngoài tỉnh; từng bước xây dựng, phát triển trở thành trung tâm sản xuất tôm giống có quy mô lớn, chất lượng cao, có uy tín ở khu vực ĐBSCL và cả nước", bà Vân thông tin.