Bắc Ninh: "Tỏi An Thịnh" được trao bằng sở hữu trí tuệ về chỉ dẫn địa lý

Đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh và là 1 trong 84 sản phẩm được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải thăm quan sản phẩm tỏi An Thịnh.

Tới dự có các đồng chí: Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.



Tỏi là cây vụ Đông chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã An Thịnh với diện tích trồng từ 80 - 100ha. Theo đánh giá, tỏi An Thịnh có củ to đều, rắn chắc, vỏ mỏng, hàm lượng Vitamin C cao và gần như không có sâu bệnh nên tỏi giữ được hương vị thơm nồng, cay, chất tinh dầu đậm đặc hơn các loại tỏi khác.

Để tỏi An Thịnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, các ngành chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ phục vụ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm tỏi; xác định phạm vi địa lý bảo hộ, bản đồ vùng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, hoàn thiện thủ tục xin phép sử dụng tên địa danh trình UBND tỉnh phê duyệt để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tỏi. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đánh giá xác định, thành lập tổ chức đứng tên đăng ký chỉ dẫn địa lý; phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và xây dựng bộ tiêu chí sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; các yếu tố tự nhiên tạo nên tính đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tỏi An Thịnh.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho UBND huyện Lương Tài.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho UBND huyện Lương Tài; UBND huyện Lương Tài cũng trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “An Thịnh” cho 10 hộ dân tại xã An Thịnh.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Lương Tài và các cơ quan liên quan trong việc xác lập và bảo hộ chỉ dẫn địa lý “An Thịnh” cho sản phẩm tỏi. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn gắn liền với trách nhiệm gìn giữ và quảng bá danh tiếng, chất lượng sản phẩm của các cấp chính quyền, các nhà quản lý và nhân dân huyện Lương Tài để đưa thương hiệu này xứng đáng là thương hiệu mạnh của Quốc gia.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Lương Tài đẩy mạnh công tác quảng bá, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm tỏi nhằm tránh bị chiếm dụng, lạm dụng hoặc giả mạo thương hiệu của sản phẩm, giúp người tiêu dụng nhận biết, tiếp cận dễ dàng và lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng. Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tỏi An Thịnh để nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát quy hoạch phát triển, mở rộng vùng sản xuất tỏi trên địa bàn xã An Thịnh, nhất là gắn việc xây dựng, quản lý, quảng bá thương hiệu với phát triển du lịch, văn hóa, sinh thái.