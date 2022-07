Bắt đối tượng giết người chỉ vì va chạm giao thông

Theo tin từ Công an Hải Phòng, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18/7, tại khu vực trước cửa số 16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra va chạm giữa xe mô tô BKS 36B7-613.42 do anh T.C.C (sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa, hiện đang ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển chở anh S.V.V (sinh năm 1995, đăng ký HKTT xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) với 1 xe mô tô do 1 đôi nam nữ đi cùng chiều. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Nguyễn Đại Quang tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền. Ảnh: CAHP

Khi đi đến trước cửa số 122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng cả 2 xe dừng lại, xảy ra xô xát. Đối tượng nam giới dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm, chém khiến anh T.C.C bị thương tích và tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, đối tượng đã lên xe mô tô cùng người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng, khẩn trương xác minh, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 20 giờ ngày 22/7, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đại Quang (sinh năm 1984, đăng ký HKTT tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; tạm trú tại số 14/317 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đại Quang đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, ngày 18/7/2022, Quang điều khiển xe mô tô chở chị T.T.H (sinh năm 1994, đăng ký HKTT tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; tạm trú tại Số 14/317A Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) di chuyển từ Thái Nguyên về Hải Phòng. Khoảng 20 giờ 10, khi xe của Quang đi đến trước của số 122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng thì bị anh T.C.C dùng xe chặn lại. Do bực tức vì bị anh T.C.C dùng thước đánh vào vùng đầu nên Nguyễn Đại Quang đã dùng dao mang theo đâm, chém anh C. rồi lên xe chở chị T.T.H đi về nhà trọ tại địa chỉ nêu trên.

Cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đại Quang, thu giữ được con dao đối tượng sử dụng để gây án, xe mô tô và các đồ vật có liên quan.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đại Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.