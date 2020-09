Bắt nhóm người đánh bạc bằng phin cà phê và vỏ hạt dưa

Ngày 7/9, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của 6 đối tượng.

Đối tượng Bùi Văn Bình (trái).

Theo thông tin, qua một thời gian trinh sát, chiều 5/9, công an đã đột kích vào nhà Bùi Văn Bình (42 tuổi, trú tại số 9, đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột). Nhanh chóng phá cửa vào trong, lực lượng công an đã phát hiện có 6 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc.

Đáng chú ý, để qua mắt công an, các đối tượng này đã dùng phin cà phê và vỏ hạt dưa làm dụng cụ đánh bạc. Theo đó, các đối tượng lấy 4 vỏ hạt dưa bỏ vào phin cà phê để xóc và cá cược chẵn lẻ theo số vỏ hạt dưa sấp, ngửa.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã thu giữ trên chiếu bạc 50 triệu đồng. Ngoài ra, công an cũng thu giữ nhiều điện thoại, xe máy và một số vật dụng liên quan. Qua khai thác nhanh, công an xác định 6 đối tượng này đều trú tại TP.Buôn Ma Thuột. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng hình thức đánh bạc rất tinh vi. Do đó, để bắt được nhóm đối tượng này các trinh sát đã mất khá nhiều thời gian để nắm bắt quy luật hoạt động trước khi quyết định đột kích.