Bí mật bên trong chiếc bán tải của nam thanh niên 22 tuổi

Vàng Liền Hoà tại trụ sở công an.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa triệt phá một chuyên án ma túy "khủng".

Trước đó, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy từ nước ngoài vào Lào Cai, sau đó tiếp tục tuồn sang nước thứ 3 tiêu thụ qua địa phận xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Sau khi nắm bắt các đầu mối trong đường dây, lực lượng trinh sát phát hiện Vàng Liền Hòa (SN 1998, trú xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) là mắt xích quan trọng câu kết với các đối tượng người nước ngoài tuồn ma túy vào nội địa.

Đến ngày 30/9, Ban chuyên án đã thành lập 5 tổ trinh sát, trong đó 3 tổ làm nhiệm vụ chốt chặn tại các tuyến đường ra - vào huyện Mường Khương, 2 tổ trinh sát thực hiện nhiệm vụ đánh bắt.

Khoảng 7h50, sáng ngày 1/10 phát hiện Hoà đang điều khiển xe ô tô bán tải BKS: 24C - 062.07 lọt vào vòng vây, tổ đánh bắt được lệnh áp sát chiếc xe, khống chế thành công và bắt giữ đối tượng Vàng Liền Hòa cùng toàn bộ tang vật là 250.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chiếc xe bán tải Hoà dùng để vận chuyển ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Vàng Liền Hòa khai nhận, cách đây khoảng 2 năm, Hòa quen và kết bạn với một người đàn ông tên Pao nhân chuyến đi chơi ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Khoảng 5 ngày trước, Pao gọi điện cho Hòa đề nghị vận chuyển thuê ma túy từ thôn Na Lốc, xã Bản Lầu lên xã Pha Long, huyện Mường Khương với giá tiền công là 100 triệu đồng. Khi đến xã Pha Long sẽ có người ra nhận hàng và thanh toán tiền công, Hòa đồng ý.

Khoảng 20h đêm 30/9, sau khi nghe Pao gọi điện, Hòa điều khiển xe bán tải của mình mang BKS 24C - 062.07 ra khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Phiệt lấy hàng. Lúc này Pao đưa cho Hòa 2 ba lô rằn ri màu xanh, bên trong chưa ma túy đựng ma túy được chia thành nhiều hộp chữ nhật nhỏ. Hòa nhận ma túy để ra phía ghế sau xe rồi lên đường.

Quá trình di chuyển, Hòa rất ranh mãnh, lợi dụng trời mưa to để che chắn hành tung và thường xuyên dừng nghỉ để quan sát theo dõi xung quanh, không đi thẳng lên Pha Long.

Rạng sáng ngày 1/10, khi di chuyển đến khu vực cổng trào thuộc tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương, đối tượng đã bị lực lượng phối hợp bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.