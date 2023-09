Cắt băng khai mạc “Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023”. Ảnh: T.Đ

"Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023" là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX nông nghiệp, làng nghề truyền thống của tỉnh giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, qua đây còn tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ; giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiếp cận các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

"Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023" còn tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp, trang trại, HTX, THT, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh; tạo cơ hội nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia để hợp tác, trao đổi thông tin, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao... . nhằm huy động và khai thác mọi nguồn lực để hỗ trợ cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh để phát triển…

Một số hoạt động của Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tại “Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023”. Ảnh: T.Đ

Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong tham gia thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh nhằm góp phần đáp ứng nguyện vọng và chăm lo lợi ích chính đáng cho hội viên và nông dân trong tỉnh.

20 tỉnh, thành trong cả nước tham gia 300 gian hàng tại hội chợ. Trong đó, có 160 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại cây giống cây trồng năng suất cao, cây trồng mới; các thiết bị phục vụ nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, các sản phẩm đặc trưng các vùng miền trong cả nước, các sản phẩm đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; 30 gian hàng trưng bày bonsai, vật cảnh; 70 gian hàng trưng bày các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, trò chơi dân gian, đồ dùng gia dụng... Ngoài ra, có 40 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Long An.

Theo Ban tổ chức, tất cả các sản phẩm tham gia phải có mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, ưu tiên các sản phẩm đã được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận…

Đến dự và cắt băng khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chia sẻ, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc tiêu thụ sản phẩm.

Đến với “Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023”, Hội Nông dân TP.HCM tham gia với 10 gian hàng nông sản đặc trưng của TP. Ảnh: T.Đ

"Chính vì vậy, "Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023" do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An phối hợp với các ngành tổ chức là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội – du lịch không chỉ của tỉnh Long An, mà còn đối với cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành trong cả nước", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

"Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023" diễn ra từ ngày 27/9 – 3/10.