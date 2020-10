Bình Định: Hàng trăm nhà dân bị ngập 1m trong nước lũ

Do ảnh hưởng của bão số 9, mực nước lũ lên nhanh gây ngập 400 nhà dân ở xã An Hòa, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

