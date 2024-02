Bộ phận "siêu collagen" của con heo, đem trộn với loại sốt đặc biệt thành món ăn vạn người mê

Tai heo là bộ phận quen thuộc, giúp bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.

Bộ phận này chứa nhiều protein, sắt và kẽm, giúp thúc đẩy hoạt động của các chức năng trong cơ thể, tạo máu và tăng cường hệ miễn dịch.

Trong tai heo có chứa khoảng 15% protein, các vitamin B, D, khoáng chất và các nguyên tố oligo, hàm lượng lớn collagen rất tốt cho sự phát triển của các khớp xương. Bộ phận này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tai heo sốt chua ngọt cực kì cuốn hút như sau:



Nguyên liệu làm tai heo sốt chua ngọt:



- Tai heo

- Xoài xanh

- Tắc/quất

- Ớt sừng

- Sả

Cách làm tai heo sốt chua ngọt:

* Phần nước sốt:

- Nước cốt me: dùng me chua cục + nước ấm bóp nát lọc lấy phần nước cốt me.

- Hành + tỏi + ớt phi thơm vàng lên

- Cho cốt me 2 muỗng + đường 2 muỗng + 2 thìa ớt bột Hàn Quốc (màu đẹp mà ko cay nhiều) đun sền sệt thì cho 1 muỗng mắm ngon vào. Nêm nếm theo khẩu vị riêng cho vừa. Sốt này làm nhiều cất tủ lạnh dùng trộn khi cần.

Tai heo bó chặt lại

* Sơ chế tai heo:

- Rửa sạch với rượu và muối cho thơm

- Để tai đẹp thì cuộn tròn lại dùng chỉ cột chặt

- Đun nước có: sả, gừng, hành cho thơm

Luộc tai heo:

+ Nếu đun bếp thường thì luộc khoảng 30 – 40 phút,

+ Dùng nồi áp suất có chức năng hầm 12 phút thì đun sôi nước mới thả tai vào, đậy vung áp suất lại, chín hết 12 phút thì xả van giúp tai chín tới không bị mềm mà vẫn giòn ngon.

- Vớt ra cho vào âu đá cho giòn, ngâm 10-15 phút nước đá

- Vớt ra để ráo, chưa ăn ngay thì cho vào hộp để ngăn mát tủ lạnh.

Ngâm luôn vào âu đá 15 phút cho giòn. Sau đó vớt ra để ráo cất ngăn mát

* Ăn kèm:

- Ớt + sả + quất thái mỏng

- Xoài xanh hoặc cóc non thái quân chì

- Thái mỏng tai heo

Thái mỏng tai ra

* Trộn nộm

- Cho tai heo vừa thái + đồ ăn kèm + sốt trộn đều 10 – 15 phút là ăn được liền, ngon hơn khi để lâu hơn. Có thể làm sẵn ăn khi cần.

Thành phẩm giòn ngon hấp dẫn

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này thành món ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hòa Bùi thực hiện