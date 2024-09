Cá linh non, đặc sản mùa nước nổi An Giang nay đã xuất hiện ở Vĩnh Long, làm nước mắm đãi nhà giàu Dân An Giang, Đồng Tháp đã ăn loại cá đặc sản này từ hồi nước son, chợ Vĩnh Long nay đã bán

Tầm nửa cuối tháng 7 Âm lịch, cá linh non đã “lội” về đến các chợ ở Vĩnh Long, trong khi đó, miệt đầu nguồn sông Cửu Long vùng An Giang, Đồng Tháp bà con đã ăn cá linh non từ hồi nước son chuyển đậm màu, con cá linh non lúc này chỉ mới bằng đầu đũa ăn cơm.