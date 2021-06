Cà Mau: Bị "tuýt còi", chủ đầu tư dự án điện gió "xin" cấp phép cho 84 lao động Trung Quốc

Ngày 1/6, theo nguồn tin của phóng viên, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và Công an tỉnh về xem xét kiến nghị cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Dự án nhà máy điện gió Viên An.

Ngày 19/5, Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau (chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió Viên An) có văn bản xin cấp phép lao động nước ngoài làm việc tại dự án. Đây là 84 lao động Trung Quốc.

Theo đó, chủ đầu tư cho rằng, dự án điện gió khu vực biển có nhiều công nghệ mới. Đặc biệt là phần thiết bị được các hãng sản xuất sử dụng các công nghệ riêng biệt trong chế tạo, lắp đặt, với những bản quyền riêng. Dự án phải huy động các thiết bị thi công móng trụ, rải cáp ngầm biển, lắp đặt tuabin trong điều kiện chịu sức ép về tiến độ cũng như bất lợi về thời tiết.

Với những lý do đó, dự án phải huy động các chuyên gia quản lý, kỹ thuật và các chuyên viên vận hành thiết bị từ nước ngoài để phục vụ dự án. Từ đó, nhà đầu tư đề nghị tỉnh Cà Mau tạo điều kiện cho phép các chuyên gia quản lý, kỹ thuật và các chuyên viên vận hành thiết bị từ nước ngoài được làm thủ tục cấp giấy phép lao động, làm việc tại dự án gồm 84 người.

Chủ đầu tư dự án điện gió kiến nghị tỉnh Cà Mau cấp phép cho 84 lao động Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh, chủ đầu tư cũng nhấn mạnh lý do sử dụng vì yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của người nước ngoài. Và do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí các vị trí chuyên gia.

Một diễn biến khác, ngày 26/5, nhà thầu chính thực hiện công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Viên An cũng có văn bản xin gia hạn thời gian hoàn chỉnh giấy phép lao động nước ngoài.

Từ khi dự án triển khai từ đầu năm đến nay công ty đã làm thủ tục nhập cảnh cho tổng cộng 84 người lao động nước ngoài chia thành nhiều đợt nhập cảnh. Do các điều kiện khách quan và yếu tố chủ quan của doanh nghiệp nên chưa hoàn thành thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Nhà thầu cũng thừa nhận, hành vi sử dụng lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động, công ty đã bị ngành chức năng tỉnh Cà Mau lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 6/5, tổ kiểm tra Dự án nhà máy điện gió Viên An (được thành lập theo quyết định 154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau) có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An và đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited (Trung Quốc, nhà thầu chính thực hiện công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Viên An).

Kết quả kiểm tra, tại dự án nhà thầu sử dụng 84 lao động Trung Quốc, số lao động này có hộ chiếu đầy đủ, có giấy phép ra vào khu vực biên giới biển theo quy định. Qua rà soát, 84 lao động Trung Quốc đều có giấy chứng nhận tại cơ sở cách ly phòng dịch đúng quy định.

Theo số liệu nhà thầu cung cấp, trong 84 lao động Trung Quốc trên có 26 người là chuyên gia, 58 người là công nhân kỹ thuật. Số lao động này, chưa có giấy phép lao động và tất cả được Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An bảo lãnh. Những lao động Trung Quốc trên lưu trú ở Cảng Năm Căn và khách sạn Công Đoàn (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn).

Được biết vụ việc được tổ công tác báo cáo UBND tỉnh. Và hiện cơ quan công an đang thụ lý hồ sơ, để xem xét xử lý theo quy định.