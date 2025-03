Loại thực phẩm siêu vitamin, bổ dưỡng hơn thịt, đem sốt me thành món ăn siêu ngon

Đậu phụ là loại thực phẩm quan trọng xuất hiện trong nhiều bữa ăn hàng ngày.

Trên thực tế, hàm lượng dinh dưỡng của đậu phụ này có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn.

Có nhiều cách chế biến đậu phụ thành món ăn thơm ngon, Dân Việt giới thiệu cách làm món đậu phụ sốt me siêu ngon như sau:

1. Chiên đậu phụ:

- Đậu cắt miếng vừa ăn, thấm thật khô để lát chiên không bị bắn.

- Chiên 2 lửa miếng đậu sẽ giòn lâu, ngoài Giòn và trong béo mềm:

Chiên ngập dầu

- Sau khi chiên vàng đậu lần 1, thả đậu vừa chiên vào âu nước đá. Khi vớt đậu ra nhớ thấm khô nước trước khi mang chiên lần 2.

- Chiên đậu lần 2 với lửa to, thả đậu vào chiên đến độ vàng ưng ý và vớt ra.

2. Món ăn: Đậu phụ sốt me

Nguyên liệu làm đậu phụ sốt me:

- Dầu ăn 5g

- Gừng 2g

- Hành tím cắt lát 5 gr

- Nước me (cho 50ml nước vào 40g me bóp tan lọc lấy phần nước cốt me )

- Tương cà 3gr

- Tương ớt 3gr

- Nước mắm 3gr

- Đường thốt nốt 13gr

- Sả cắt mỏng 2gr

- Sữa đặc: 1 thìa cà phê

- Ớt bột : 1 thìa cà phê

- Ớt sừng đỏ xay nhuyễn 2gr

Làm sốt

Cách chế biến đậu phụ sốt me:

Đun sôi dầu cho hành tím,gừng phi vàng thơm. cho nước mắm, đường, tương cà, tương ớt, nước me vào đun sôi sốt hơi sánh cho sả và ớt sừng vào , cuối cùng là cho đậu vừa chiên giòn vào đảo đều đến khi ngấm.

Món ăn cực kì thơm ngon và hấp dẫn

Chúc các bạn thành công khi chế biến đậu phụ!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trần Thư thực hiện.