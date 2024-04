Cải cách tiền lương: 9 loại phụ cấp áp dụng từ ngày 1/7/2024

9 loại phụ cấp được duy trì khi cải cách tiền lương

Thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 bao gồm:

Phụ cấp kiêm nhiệm; Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập; Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Cải cách tiền lương đặt mục tiêu sắp xếp cắt giảm nhiều khoản phụ cấp. Ảnh: Quang Tuấn

Cũng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Cải cách tiền lương: Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh

Cải cách tiền lương cũng xác định lại chế độ phụ cấp cho đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

Cụ thể, thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng khoản phụ cấp riêng. Ảnh: QĐND

Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%.

Theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Ông Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội (nay Ủy ban Xã hội) từng chia sẻ, việc xây dựng thang bảng lương mới khi cải cách tiền lương là điều quan trọng quyết định sự thành công của việc cải cách tiền lương. Việc sắp xếp lại quỹ lương theo hướng, 70% tiền lương chính và 30% là quỹ tiền thưởng và phụ cấp là rất hợp lý. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức cống hiến, phấn đấu. Điều này cũng thể hiện sự cạnh tranh của chế độ tiền lương mới. Theo đó, không phải ai cũng sở hữu một chế độ tiền lương như nhau. Tiền lương đảm bảo sắp xếp theo vị trí việc làm nhưng vẫn phải đảm bảo bảo sự cạnh tranh, có ưu tiên cho những đối tượng có sự cống hiến, có thành tích.