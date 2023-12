Cánh đồng trồng cà rốt đẹp lung linh, dân nhổ lên củ nào cũng to bự Cà rốt trồng trái vụ mà vẫn xanh mướt, dân Nghệ An nhổ lên củ nào cũng to bự, lại bán được giá tốt

Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có khoảng 100ha trồng cà rốt. Năm nay, người dân trồng cà rốt trái vụ, cả cánh đồng bạt ngàn cây cà rốt xanh mướt, đẹp lung linh. Ngày thu hoạch, người dân nhổ lên củ nào cũng to bự, giá bán tốt nên nhà nào cũng mừng ra mặt.