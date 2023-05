Clip: Cảnh kéo lưới "đi giật lùi" đẹp như phim trong ánh bình minh trên biển quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cá ngon giãy đành đạch

Ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày này tại bờ biển xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện rất nhiều tôm, cá, mực nháy... có giá trị cao. Khoảng 4h sáng, từng tốp ngư dân dùng phương pháp bủa lưới theo hình vòng cung, đi giật lùi để kéo từ từ vào bờ bắt cá. Trung bình mỗi ngày ngư dân kéo khoảng 2-3 lần lưới, thu về từ 5 - 10 triệu đồng. Ảnh: PV.

Hiện nay, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có 10 tổ đội đánh bắt cá theo hình theo phương thức truyền thống, gọi là lái cao, mỗi đội từ 10-20 người. Ảnh: PV.

Theo cách đánh bắt độc đáo này, ngư dân sẽ dùng 2 chiếc thuyền nan loại nhỏ, đưa lưới ra ngoài khơi khoảng 1 hải lý rồi thả xuống. Loại lưới này cao khoảng 2m, dài khoảng 600m, mỗi lần thả khoảng 2 tiếng. Ảnh: PV.

Ngư dân chia thành 2 tốp, mỗi bên từ 10 người đứng theo hàng dọc "đi giật lùi", kéo lưới vào bờ. Đến khi lưới cách đất liền khoảng 600m, 2 tốp kéo đứng lại gần nhau, thu hẹp khoảng cách theo hình vòng cung để tránh cá thoát ra ngoài, mỗi lượt kéo mất khoảng 30 phút. Ảnh: PV.