Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo xử lý tin đồn thất thiệt về ca nghi nhiễm Covid-19

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở cuối cùng để khẳng định bệnh nhân ở Đà Nẵng có bị nhiễm Covid-19 hay không, song TP vẫn kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất.



Đến nay, mọi hoạt động tại TP vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do dịch Covid-19, cũng như hiện tượng “tháo chạy” khỏi Đà Nẵng như một số trang mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt. Người dân và du khách yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh gây mất ổn định tình hình.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Y tế làm người phát ngôn hàng ngày trên các phương tiện truyền thông nhằm cập nhật, công khai tình hình liên quan đến ca bệnh đang được theo dõi, điều trị.

Tiến hành khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống.

Tại cuộc họp, đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP cho biết, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng được chỉ đạo chủ trì phối hợp truy tìm, xử lý nghiêm khắc nhất, kể cả xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân và du khách.

Thông tin về tình hình bệnh nhân, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết bệnh nhân đang được thở máy thông qua lỗ khí quản; da, niêm mạc hồng hào; tim và phổi nghe rõ. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan.

Trong khi đó, ông Đoàn Hưng - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng khẳng định: “Không có chuyện hành khách “tháo chạy” khỏi sân bay Đà Nẵng. Hình ảnh trên mạng xã hội đưa là thời điểm có đông các chuyến bay đến Đà Nẵng, không phải diễn ra trong ngày 24/7. Mọi hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường, không có chuyến bay nào hủy chuyến và không có hiện tượng tăng chuyến đột biến. Thời gian tới, hoạt động tại sân bay quốc tế đà Nẵng vẫn duy trì bình thường”.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 20/7, bệnh nhân T.V.D sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25 cùng ngày và nghi mắc Covid-19.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo kế hoạch của Bộ Y tế).

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều 23/7, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.