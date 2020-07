Chương trình gắn kết với chuỗi các hoạt động đối thoại và quảng bá hình ảnh, thông tin doanh nghiệp, hướng dẫn phân biệt phân bón thật giả, cung cấp địa chỉ, thông tin liên hệ uy tín của Phân bón trên thị trường,…đến nhà nông khắp cả nước.



Là cầu nối giữa địa phương, hợp tác xã và nhà nông với nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin mới nhất về con giống, cây trồng, vật nuôi và những xu thế nông nghiệp mới nhất nhằm tạo điều kiện để người nông dân được tiếp cận với khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, chương trình mang đến sân chơi bổ ích cho bà con nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp giỏi.

Qua 16 năm triển khai, Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã là một địa chỉ uy tín mà bà con nông dân hết sức tin tưởng và mong chờ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tổ chức Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông năm 2020:

Chương trình được tổ chức tại 05 địa điểm thuộc ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An.

Tại tỉnh An Giang: 2 chương trình

- Huyện Chợ Mới: Từ 8h00 – 11h30 ngày7/7/2020 (thứ Ba)

- TP. Long Xuyên: Từ 8h00 – 11h30 ngày 9/7/2020 (thứ năm)

Tại tỉnh Bến Tre: 2 chương trình

- Huyện Mỏ Cày Bắc: Từ 8h00 – 11h30 ngày 11/7/2020 (thứ bảy)

- Huyện Châu Thành: Từ 8h00 – 11h30 ngày 14/7/2020 (thứ Ba)

Tại tỉnh Long An: 1 chương trình

- Xã Mỹ Lệ - Huyện Cần Đước: Từ 8h00 – 11h30 ngày 16/7/2020 (thứ Ba)

Diễn đàn, đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan Trung Ương, các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT, số lượng 4 – 5 chuyên gia ở các lĩnh vực:

- Trồng trọt, đất và phân bón: PGS.TS Mai Thành Phụng – Nguyên Trưởng Bộ phận thường trực Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA);

- Bảo vệ thực vật: PGS.TS. Trần Văn Hai – Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ;

- Chăn nuôi, thú y: TS. Nguyễn Văn Bắc – Phó Trưởng Văn phòng thường trực tại Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

- Thủy sản: ThS. Nguyễn Công Thành – Giám đốc Trung tâm tập huấn và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Ngoài ra, còn có các Cán bộ Khuyến nông cấp huyện, xã, bà con nông dân, chủ trang trại, HTX nông nghiệp thuộc các xã, thị trấn của Thành phố và các huyện lân cận Thành phố của tỉnh với nội dung:

- Tư vấn hướng dẫn cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, thủy sản, sử dụng phân bón…

- Giới thiệu, hướng dẫn những nghề mới có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hội nông dân tỉnh An Giang, Hội nông dân tỉnh Bến Tre, Hội nông dân tỉnh Long An và một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Chương trình có sự đồng hành của thương hiệu Đạm Cà Mau thuộc Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).