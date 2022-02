Những ngày này, từ 3 giờ sáng, ông Nguyễn Bá Tòng (58 tuổi) ngụ ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã trèo lên cây thốt nốt để lấy nước giải khát. Ngoài những cây cao từ 10 - 15 mét, có nhiều cây thốt nốt cao đến 20 mét nhưng ông Tòng vẫn trèo bình thường, không có gì lo lắng.

Tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều hằng ngày, rất nhiều người dân trèo lên cây để lấy nước giải khát (mật thốt nốt) để bán. Video: Huỳnh Xây

Người dân ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang trèo lên cây thốt nốt để lấy nước giải khát. Ảnh: Huỳnh Xây

Ngoài những cây cao từ 10-15 mét, có rất nhiều cây cao khoảng 20 mét nhưng vẫn không làm khó được người dân đi lấy mật thốt nốt. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Tòng, nước giải khát được ông lấy trên cây thực chất là loại nước có vị ngọt chảy ra từ hoa thốt nốt, nhiều người còn gọi loại nước này là mật thốt nốt.

"Tôi trèo cây thốt nốt từ 3 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều mỗi ngày để lấy mật thốt nốt. Tùy vào mùa vụ, tôi có thể lấy được 100-400 lít/ngày" - ông Tòng cho biết.

Theo ông Tòng, để lấy được mật thốt nốt, ngày hôm trước, ông phải trèo lên cây thốt nốt, dùng dao cắt dạt phần đầu hoa và gắn vào phía duới bình nhựa (đã cắt bỏ phần đầu) để đựng mật thốt nốt. Qua ngày hôm sau, ông Tòng trèo lên lấy bình nhựa đó đem xuống và thay vào đó là bình nhựa khác.

Ông Nguyễn Bá Tòng dùng dao cắt dạt phần đầu hoa và gắn vào phía duới bình nhựa (đã cắt bỏ phần đầu) để đựng mật thốt nốt. Ảnh: Huỳnh Xây

Người dân trèo xuống, đem theo mật thốt nốt. Ảnh: Huỳnh Xây

Mỗi người dân An Giang có thể thu hoạch được từ 100-400 lít mật thốt nốt mỗi ngày. Ảnh: Huỳnh Xây

Thông thường, mỗi cây thốt nốt có từ 2-5 hoa thốt nốt nên ông Tòng thường mang trên người số bình nhựa tương ứng.

Đặc biệt, do thân cây thốt nốt to, người dân không thể dùng tay ôm thân cây mà trèo lên như trèo cây dừa. Do đó, người dân nghĩ ra cách cột cây tre vào thân cây thốt nốt, khi trèo, người dân chỉ cần dùng chân đạp vào những nhánh tre đi lên.

Người dân nghĩ ra cách cột cây tre vào thân cây thốt nốt, khi trèo, người dân chỉ cần dùng chân đạp vào những nhánh tre đi lên và đi xuống. Ảnh: Huỳnh Xây

Tay ông Nguyễn Văn Út bị chai do trèo cây thu hoạch mật thốt nốt. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Tòng cho hay, mật thốt nốt sau khi đem về, ông bán cho các điểm bán nước giải khát hoặc làm đường thốt nốt bán cho các mối đặt trước. Trung bình mỗi ngày kiếm được từ 500.000 đồng, có những lúc mật nhiều vẫn kiếm được hơn 1 triệu đồng/ngày.

Còn ông Nguyễn Văn Út ngụ cùng địa phương thì cho hay, ông đã trèo cây thốt nốt lấy mật hoa rất nhiều năm, cây cao 20 mét là chuyện bình thường, nhẹ nhàng và không cần đồ bảo hộ.

"Làm nghề trèo cây thốt nốt lấy mật có thể kiếm 1 triệu đồng/ngày nhưng cực, tay chân bị chai" - ông Út nói.

Ông Nguyễn Văn Út cho biết, nghề trèo cây thốt nốt lấy nước mật rất cực nhưng có tiền nuôi sống gia đình. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có rất nhiều khu vực, cây thốt nốt được mọc lên tập trung. Ảnh: Huỳnh Xây

Hiện ông Út cùng con trai của mình, ngày nào cũng trèo cây thốt nốt để bán. Không riêng gì ông Tòng, ông Út, mà có rất nhiều người dân ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang sống bằng công việc này. Nơi đây có rất nhiều khu vực, cây thốt nốt mọc lên tập trung.