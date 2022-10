Cô gái có thành tích học tập "khủng" và niềm đam mê với các hoạt động xã hội ý nghĩa

Thành tích học tập xuất sắc

Bằng sự thông minh và nỗ lực không ngừng, Diễm Quỳnh đã thành công “rinh” vinh quang về với giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh và được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Không ngủ quên trên chiến thắng, Quỳnh tiếp tục bước trên đà của sự thành công khi liên tiếp góp mặt vào những kỳ thi lớn như kỳ thi học sinh Giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn, Quán quân SDO (giải tranh biện miền Nam mở rộng 2021), giải Nhất kể chuyện Bác Hồ tỉnh Bắc Giang, và giải Ba học sinh Giỏi tỉnh,...

Khổng Diễm Quỳnh, hay còn được mọi người biết đến với tên gọi Fiona, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang và đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương.

Bên cạnh việc nỗ lực hết mình cho sự nghiệp làm giàu tri thức, ngay khi còn là học sinh cấp Ba, Quỳnh đã “tranh thủ” tích lũy kinh nghiệm từ các lĩnh vực như làm mẫu ảnh, tham gia đào tạo MC và hiện tại vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường này. Ngoài ra, cô cũng đã từng thử sức với lĩnh vực content writer và rất nhiều những khía cạnh nghề nghiệp khác,... Nói về giá trị nhận được khi đi làm thêm, Quỳnh cho rằng: “Mỗi công việc đều sẽ mang lại cho mình một giá trị nhất định, và giúp mình dày dặn, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, mình chỉ mong muốn “thử sức” để tìm ra thế mạnh bản thân, cũng như tình yêu thực sự của mình. Vậy nên, trong tương lai gần, mình mong muốn phát triển thêm về mảng MC, và nếu có thể, mình cũng muốn thử sức trong vai trò diễn xuất”.

Diễm Quỳnh là MC lễ tri ân khách hàng Mimosa Wedding 2022.

Diễm Quỳnh (bên trái) là MC countdown Chào Năm Mới.

MC trung tâm sáng tạo và ươm tạo Trường Đại học Ngoại thương.

Tuy nhiên, không có thành công nào mà không nếm mùi thất bại. Quỳnh cũng không ngoại lệ, những “trái ngọt” mà nữ sinh ưu tú ấy hái được cũng phải đánh đổi bằng những lần hoài nghi bản thân, chán nản và buông xuôi vì không đạt được thành quả như mong đợi. Nhưng sau tất cả, Quỳnh đã tìm được hướng đi mới cho bản thân mình, tập suy nghĩ khác đi và tích cực hơn. Chính vì vậy, dù có gặp “chướng ngại vật” trên con đường đã chọn, cô gái ấy cũng đã đủ tự tin và mạnh mẽ để chinh phục mọi chông gai, trở ngại và dần hoàn thiện bản thân hơn. Quỳnh cũng tiết lộ rằng gia đình chính là động lực to lớn để cô cố gắng, bởi vì ở đó có những người luôn ủng hộ và yêu thương Quỳnh vô điều kiện, luôn chở che và động viên mỗi khi cô gặp khó khăn.

Tích cực làm mới bản thân và đóng góp cho xã hội

“Nhắc đến “đóng góp cho xã hội”, mình không muốn mọi người chỉ nhớ đến những hành động quen thuộc: như giúp đỡ người già, trẻ nhỏ; cố gắng học tập, phát triển đất nước,... mà theo mình, việc đóng góp đến từ chính việc bạn làm cho bản thân tốt hơn mỗi ngày. Một công dân nhân văn sẽ là một mắt xích quan trọng cho một xã hội nhân văn. Khi một xã hội nhân văn, tử tế, mình nghĩ đó là khi xã hội thực sự phát triển. Vậy nên mình nghĩ rằng, việc làm cho bản thân hoàn thiện hơn cũng là một cách người trẻ đang xây dựng xã hội” - Quỳnh chia sẻ.

Diễm Quỳnh (bên phải) tham gia tình nguyện tại Bắc Giang.

Diễm Quỳnh (ngoài cùng bên trái) tham gia trao quà cho các em nhỏ.

Diễm Quỳnh trong buổi kêu gọi từ thiện.

Bên cạnh đó, Quỳnh còn là cái tên quen thuộc trong dự án The Plus Campaign - dự án gây quỹ ủng hộ các em nhỏ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm 5 triệu tiền mặt và 20kg hiện vật (quần áo, sách vở, đồ dùng học tập,...). “Ban đầu chúng mình dự định sẽ tổ chức ở cả Bắc Giang, và Hà Nội; sau đó sẽ cho tất cả thành viên (gồm khoảng 40 người) bonding tại Ba Vì. Tuy nhiên, do dịch COVID - 19 căng thẳng, nên chúng mình chỉ kịp làm chiến dịch trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đây cũng là một sự tiếc nuối với tất cả thành viên trong dự án, nên nếu có cơ hội, chúng mình mong muốn sẽ tiếp tục hoạt động The Plus Campaign trong tương lai gần”. Thêm vào đó, cô gái đa tài ấy còn tích cực tham gia giảng dạy tại làng trẻ Birla nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết trình cho các em nhỏ tại đây.

Cô nàng là MC AB Bank.

Diễm Quỳnh là MC lễ phát động trạng nguyên tuổi 13.

Đối với Diễm Quỳnh, việc trau dồi, làm giàu tri thức và kinh nghiệm cho bản thân chính là chìa khóa để mở được “cánh cổng” của sự thành công. Cô gái trẻ Bắc Giang với niềm đam mê lớn với những trải nghiệm đã và đang từng bước gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng tích cực cho những ai chưa dám vượt qua vùng an toàn của bản thân và thử sức trên những lĩnh vực mới, dám học hỏi và dám đối mặt với những thử thách để trở thành “phiên bản” hoàn hảo nhất của bản thân.