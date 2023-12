"Cối xay HLV ngoại" khiến HLV Park Hang-seo e ngại V.League?

Từ khi chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo tập trung cho công việc tại học viện đào tạo bóng đá mang tên mình và chưa trở lại với sự nghiệp huấn luyện. Gần đây, có thông tin CLB TP.HCM và HAGL muốn mời HLV Park Hang-seo về làm việc, nhưng bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc không tỏ ra thực sự mặn mà.

Trên thực tế, HLV Park Hang-seo có lý do để cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên đảm nhiệm một công việc huấn luyện tại V.League hay không. Nhiều năm qua, V.League luôn là đấu trường rất khắc nghiệt và cực khó thành công vì nhiều lý do khác nhau với các HLV ngoại. Minh chứng cụ thể là ở V.League 2023, dù CLB CAHN đoạt chức vô địch, nhưng đã có tới 2 HLV ngoại mất việc sớm. Do đó, HLV Park Hang-seo có thể không làm việc tại V.League, khi ông cũng đang nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn khác ở cấp độ ĐTQG.

HLV Park Hang-seo chưa chắc hứng thú làm việc tại V.League. Ảnh: VTC

HLV Lampard có thể làm việc tại MLS

Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Frank Lampard cùng với Dean Smith đã lọt vòng phỏng vấn cuối cùng của Charlotte FC. Nhưng huyền thoại của Chelsea chiếm ưu thế vì từng có kinh nghiệm thi đấu ở MLS, khoác áo New York City trước khi giải nghệ. Charlotte đang tìm kiếm HLV mới sau khi sa thải Christian Lattanzio cách đây ít ngày.

Inter Milan sắp gia hạn hợp đồng với Lautaro Martinez

La Gazzetta dello Sport tiết lộ Lautaro Martinez gần như sắp hoàn tất gia hạn hợp đồng với Inter Milan đến tháng 6/2028. Nerazzurri dự kiến sẽ công bố bản hợp đồng quan trọng này vào tuần đầu tiên của năm mới.

Lautaro Martinez sắp gia hạn hợp đồng với Inter Milan. Ảnh: SPORT

AS Roma tìm cách giữ chân HLV Mourinho

Theo truyền thông Italia, ông chủ AS Roma đang cân nhắc đàm phán gia hạn hợp đồng với Mourinho. Nếu quyết định được đưa ra, đội bóng thành Rome hy vọng có thể chốt thỏa thuận với HLV người Bồ Đào Nha vào cuối tháng này.

Bayern Munich quyết tâm chiêu mộ Joao Palhinha

Theo Sky Germany, Hùm xám tin rằng họ sẽ ký hợp đồng với Joao Palhinha của Fulham vào tháng 1. Gã khổng lồ nước Đức đang chuẩn bị chính thức đàm phán với đội bóng London về tiền vệ người Bồ Đào Nha.