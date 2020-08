Công an phường mặc quần đùi dẹp hàng rong bị đề xuất chuyển công tác

Video: Công an phường mặc quần đùi dẹp hàng rong.

Nam thanh niên mặc quần đùi đi xe biển xanh bắt hàng rong Người đi đường quay lại hình ảnh nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc đi xe cảnh sát và thu giữ hàng của người phụ nữ bán hàng rong.

Ngày 3/8, chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đơn vị đã tổ chức cuộc họp liên quan đến vụ một chiến sĩ của Công an phường Phúc Lợi mặc thường phục lái ôtô biển xanh đi dẹp hàng rong.

Công an quận đã họp và đưa ra đề xuất lên Công an Hà Nội mức xử phạt đối với chiến sĩ này là cảnh cáo và điều chuyển công tác về trực ban Công an quận Long Biên.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi mặc quần đùi, áo ngắn tay đi thu hàng của người bán hàng rong. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 1/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên mặc quần đùi, áo ngắn tay đi ôtô tải biển xanh 31A-7141 của cảnh sát. Anh này bị một phụ nữ bán hàng rong kéo lại khi đang ngồi trên xe.

Theo nội dung clip, người đi xe biển xanh nói anh ta thực hiện theo "chỉ đạo của UBND thành phố" và thu giữ đồ vật của người phụ nữ bán hàng rong trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Người quay clip chất vấn về trang phục của thanh niên đi ôtô nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, nam thanh niên lái xe bỏ đi cùng số hàng hóa của người bán hàng rong.