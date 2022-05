Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/5, đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có những thông tin liên quan đến việc khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Theo đại tá Chính, Công an tỉnh Bình Dương nhận được nhiều đơn tố cáo của nhiều cá nhân về việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam đã có hành vi thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều cá nhân, tổ chức.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về lý do vì sao chưa khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: V.D

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, bà Hằng đã hơn 50 lần sử dụng các nền tảng mạng xã hội để livestream và sử dụng các ngôn từ nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân tổ chức.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM và tỉnh Bình Dương khởi tố về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ảnh: C.A cung cấp

Trước đó, ngày ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi họp bàn, thống nhất với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định chuyển vụ án cho Công an TP.HCM gộp vụ án để xử lý.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ" theo Khoản 2, Điều 354 (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Cùng vụ án, 3 thuộc cấp của ông Lê bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" gồm Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê trước đó bị bắt, khởi tố về tội Tha người trái pháp luật nhưng ngày 15/3, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát đổi tội danh sang nhận hối lộ với khung hình phạt cao hơn.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển sang tội Nhận hối lộ với khung hình phạt nặng hơn.

Theo cáo trạng, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Tài đầu thú hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh một người nợ tiền mình. Tài bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày nhưng người thân của anh ta lo sợ nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Lê), nhờ "giúp đỡ".

Ông Bảy đặt vấn đề và được Lê đồng ý thả Tài với điều kiện đưa mình 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy tới phòng làm việc của cháu mình, giao tiền và nói: "Cháu xem giúp hòa giải cho nó về".

Nhận tiền xong, bị can Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Hình sự, chỉ đạo Lê Đình Trung, nguyên Phó đội thi hành án hình sự, giao Tài cho Vũ Công Ngọc, Phó đội hình sự.

Tài được thả vào khoảng 0 giờ ngày 23/9/2016, chưa đầy một ngày sau khi bị tạm giữ. Sau đó, Tài và nạn nhân bị anh ta bắt giữ được gọi lên Công an quận Tây Hồ để "hòa giải".

Năm 2021, Công an TP.Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên đã khởi tố; tòa án sau đó phạt Tài 24 tháng tù. Việc Phùng Anh Lê nhận tiền, thả người cũng được khởi tố.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát đánh giá bị can Lê khi là Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan điều tra nên biết rõ Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ để phục vụ cho việc kiểm tra xác minh thông tin tội phạm. Tuy nhiên, khi được ông Phùng Văn Bảy đặt vấn đề, Lê đã "lợi dụng chức vụ quyền hạn", yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả người.

Ông Lê bị xác định trong quá trình điều tra đã: "Không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới; không thừa nhận việc chiếm hưởng 110 triệu đồng". Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phùng Anh Lê còn gặp ông Bảy, yêu cầu người này xin lỗi vì đã khai báo việc đưa tiền nhằm "làm mờ hành vi phạm tội của mình", cáo trạng nêu.

Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của Phùng Anh Lê là trái pháp luật nhưng đã chấp hành, thực hiện việc tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài.

Bắt 2 nữ Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 6/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đã bắt tạm giam, khám xét chỗ ở 2 Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Bị can Nguyễn Thị Tường Vi (trái) và Nguyễn Thị Dung Hạnh. Ảnh Bộ Công an

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 6/5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ", quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1980, Giám đốc Cty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972, Giám đốc Cty TNHH G Việt Nam 19).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện thi thể trong lòng cống tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/5, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến người đàn ông tử vong dưới lòng cống ở đường Hùng Vương (quận Hải Châu), cạnh chợ Hàn, Đà Nẵng.

Theo đó, nạn nhân là ông B.V.M. (SN 1968, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Qua điều tra, nguyên nhân ban đầu nạn nhân tử vong được xác định do cắt trộm cáp và bị điện giật.

"Có thể người này đã theo đường cống thoát nước đến khu vực có cáp điện để cắt và gặp nạn", Đại tá Hương thông tin.

Phát hiện thi thể người tại lòng cống trên đường Hùng Vương, Đà Nẵng. Ảnh: PV

Theo Trưởng Công an quận Hải Châu hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng ngày 4/5, nhận được thông tin nhiều hộ dân trên tuyến đường Hùng Vương gặp sự cố mất điện, công ty điện lực đã đến kiểm tra.

Trong lúc đào sửa chữa đường dây cáp điện tại nắp cống phía trước ki ốt 24 chợ Hàn (đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng), công nhân điện lực phát hiện 1 cánh tay người nên trình báo Công an.

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 kìm cắt cáp điện, còn dính sợi dây cáp điện.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời tiếp tục mở rộng lòng cống để tìm kiếm tử thi.

Đến gần 20h tối 4/5, toàn bộ thi thể của nạn nhân mới được đưa lên khỏi lòng cống.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tạm giữ hình sự "hot girl" lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều tối 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ hình sự đối với một "hot girl" để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng tên Huỳnh Thị Ly Ly, sinh năm 2000, trú tại thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Huỳnh Thị Ly Ly. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam)

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 2/2022, do không có việc làm nên Huỳnh Thị Ly Ly sử dụng các trang mạng xã hội facebook, zalo và tạo nhiều nick-name ảo để lập thành một nhóm gồm nhiều thành viên tuyển người làm tại khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải.

Đối tượng Huỳnh Thị Ly Ly tự giới thiệu, nhận xét duyệt các hồ sơ xin việc và điều chuyển công việc trong khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải với chi phí 500.000 - 2.700.000 đồng/hồ sơ.

Thực chất, Huỳnh Thị Ly Ly gom tiền tiêu xài cá nhân, còn hồ sơ cất giữ tại phòng trọ. Sau thời gian chuyển tiền và hồ sơ cho Ly mà không được gọi làm, nhiều bị hại đã liên lạc đòi lại tiền thì Ly thông báo bị một đối tượng tên là Trương Quốc Kiệt (không rõ lai lịch) thường xuyên theo dõi, đe dọa đòi giết, uy hiếp và bắt Ly phải thực hiện theo yêu cầu của Kiệt.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Kiệt không có thật, tất cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều do Ly thực hiện. Tổng số tiền Huỳnh Thị Ly Ly chiếm đoạt khoảng 30 triệu đồng.

Lực lượng công an đã tạm giữ 39 bộ hồ sơ xin việc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.