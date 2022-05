Diễn biến mới vụ 4 người tử vong trong căn hộ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/5, vụ việc cả 4 người tử vong trong căn hộ ở khu đô thị T (Mai Động, Hoàng Mai) được phát hiện khiến dư luận bàng hoàng. Công an quận Hoàng Mai ngay sau đó đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.



Ở diễn biến mới nhất, ngày 27/5, theo nguồn tin của PV, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển vụ 4 người trong gia đình tử vong trong căn hộ ở Hà Nội tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra.

Vụ việc 4 người tử vong trong căn hộ ở quận Hoàng Mai đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra. Ảnh: HN

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 26/5, người nhà cư dân của một căn hộ tại khu đô thị T (Hoàng Mai) đến quầy lễ tân trình báo, họ không liên hệ được với người thân sống trong khu đô thị và tình nghi có xảy ra sự cố.

Bộ phận liên quan đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng Công an phường Mai Động tiến hành mở cửa vào căn hộ đó để kiểm tra.

Lúc này, lực lượng phát hiện anh Nguyễn Hồng H (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ. Kiểm tra tiếp phòng ngủ phát hiện chị Vũ Thị L (SN 1979, vợ anh H) cùng 2 cháu bé (Nguyễn Vũ H.C (SN 2006), 1 cháu bé nhỏ hơn) cũng tử vong.

Ở một diễn biến khác, thông tin cho biết anh H thường đi công tác xa, chị L thì có dấu hiệu trầm cảm. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa tìm thấy dấu hiệu tội phạm ở vụ việc.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố, bắt thêm 1 bị can

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhị Nguyên bị khởi tố, bắt vào trưa 27/5. Ảnh: CTV

Liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ), trưa 27/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Tính đến nay, cơ quan điều tra ở Long An đã khởi tố 6 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai, trong đó bắt tạm giam 5 người.

Trước đó, chiều 12/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 1 đối tượng là Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Đối tượng Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Đối tượng Cúc bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, ngày 5/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại Tịnh thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn).

Lái xe máy vượt đèn đỏ tông cảnh sát giao thông gãy chân, nhập viện

Lái xe máy vượt đèn đỏ tông cảnh sát giao thông gãy chân, nhập viện. Nguồn: Dân Trí

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin vụ lái xe máy vượt đèn đỏ tông cảnh sát giao thông gãy chân, nhập viện: Chiều 26/5, Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã bắt giữ Lê Phạm Hoàng Duy (SN 2002) và Nguyễn Quang Minh (SN 2002, cùng trú tỉnh Thanh Hóa), để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Ninh Bình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba cầu Lim (phường Phúc Thành, TP.Ninh Bình) phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô BKS 36B7-549.95 vượt đèn đỏ.

Lúc này, thiếu tá Chung nhanh chóng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành mà lái xe bỏ chạy và tông thẳng vào người thiếu tá Chung.

Hậu quả, thiếu tá Chung bị thương phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hai nam thanh niên bị bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến bệnh viện thăm, tặng quà, động viên thiếu tá Trịnh Đức Chung.

Đại tá Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (đội mũ) thăm hỏi, động viên thiếu tá Chung sớm bình phục để trở lại công tác. (Ảnh: CANB). Nguồn: Dân Trí

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, thiếu tá Chung được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chẩn đoán ban đầu cho thấy, thiếu tá Chung bị gãy chân trái và vỡ xương gò má.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Ninh Bình điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người vợ tàn độc đánh chồng câm điếc đến chết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hoàng Thị Ngân (SN 1977, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là anh Đinh Hữu L. - người chồng bị câm điếc của Ngân.

Anh L. nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Tối 12/11/2021, khi đi ngủ thì anh L. kêu đau đầu, được Ngân lấy thuốc an thần cho uống. Sau đó anh L. ra ngoài thềm, tự đập đầu mình vào thềm.

Ngân đi ra, bị chồng đuổi nên dùng chổi đánh anh L. Sau đó người phụ nữ này lấy thanh chốt cửa bằng sắt đánh liên tiếp vào vùng nguy hiểm của chồng.

Người chồng choáng, ngã xuống sân, Ngân tiếp tục đánh chồng đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Hoàng Thị Ngân kéo chồng ra góc sân, cởi quần áo vứt đi, lau sạch máu trên người nạn nhân. Sợ hành vi của mình bị camera ghi lại, Ngân lấy máy tính bảng, điện thoại vứt ra ngoài. Ngân đánh thức con dậy, thông báo bố chết rồi, dặn "lúc nào mẹ hét lên thì chạy sang nhà hàng xóm" báo tin. Sau đó, người phụ nữ này cầm bình thủy tinh, bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc.

Khi nghe người con của nạn nhân báo tin, hàng xóm chạy sang thì anh L. đã tử vong. Giám định tử thi cho thấy, trên nhiều vùng cơ thể của anh L. có hơn 30 vết thương, hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh. Nạn nhân tử vong do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân được dẫn giải rời khỏi phiên tòa sau khi lĩnh án chung thân vì đánh chồng câm điếc đến chết. Nguồn: Dân Trí

Tại phiên tòa, bị cáo Ngân khai báo quanh co, đổ lỗi cho nạn nhân. Tuy nhiên, qua lời khai của bị cáo và những người liên quan được tòa án triệu tập cho thấy bị hại Đinh Hữu L. chưa từng đánh đập vợ.

Bị cáo không lí giải được việc dùng nhiều hung khí đánh chồng câm điếc đến chết mà liên tục bảo "lúc đó bị cáo như con súc vật", không nghĩ được gì.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, phạm tội đối với người khuyết tật nặng. Đây là các tình tiết tăng nặng định khung theo quy định của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thị Ngân tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại tổn thất tinh thần bằng 100 tháng lương cơ bản, cấp dưỡng nuôi 2 con chung của bị cáo và bị hại mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi...

Yêu cầu làm rõ vụ clip nhạy cảm nghi của một hiệu phó trường tiểu học

Sáng 27/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Nam Cao - Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết đã ký văn bản yêu cầu làm rõ clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip được cho là có liên quan đến một viên chức quản lý tại một trường tiểu học.

Ngôi trường được cho là có lãnh đạo có clip nhạy cảm. Ảnh: Duy Hậu

Trước đó, trên mạng xã hội có đăng đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ. Đáng chú ý, một trong hai "nhân vật chính" được cho là hiệu phó trường tiểu học tại xã Ea Kuêh (huyện Cư M'gar).



Theo UBND huyện Cư M'gar, vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến đạo đức, lối sống, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của người giáo viên. Do đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm tra, xác minh đoạn clip nói trên; xác định các cá nhân có liên quan, đồng thời tổ chức kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý đối với các cá nhân có vi phạm.

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo toàn bộ kết quả xác minh, xử lý trước ngày 6/6 tới.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tự Do - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M'gar, cho biết, ngay trong tuần tới đơn vị sẽ thành lập đoàn và trực tiếp kiểm tra, xác minh.