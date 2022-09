Đà Nẵng: Hội Nông dân Hòa Bắc phát động “Đoạn đường an toàn giao thông nông thôn” năm 2022

Được biết, đoạn đường được chọn để xây dựng mô hình điểm "Đoạn đường an toàn giao thông nông thôn" từ Nhà văn hóa thôn An Định đến nhà ông Hồ Phú Đông, thôn An Định, xã Hòa Bắc.

Sau lễ phát động, các đại biểu và hội viên nông dân xã Hòa Bắc đã ra quân trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh đoạn từ Nhà văn hóa thôn An Định đến nhà ông Hồ Phú Đông. Ảnh: Đăng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bắc cho biết: Việc tổ chức xây dựng điểm "Đoạn đường an toàn giao thông nông thôn" trên địa bàn xã Hòa Bắc là hết sức cần thiết nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ và hội viên nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Toàn cảnh lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Đoạn đường an toàn giao thông nông thôn” năm 2022 tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đăng Bình.

8 chi hội trưởng/8 thôn trên địa bàn xã Hòa Bắc ký cam kết nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đăng Bình.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong cán bộ, hội viên và con em nông dân trên địa bàn xã khi tham gia giao thông, không lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán, làm hạn chế, che khuất tầm nhìn dễ gây tại nạn giao thông, không có rao vặt, dán quảng cáo trên các trụ điện, cây xanh, tường nhà…



Dịp này, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Hội Nông dân xã Hòa Bắc 30 bi thu gom rác thải. Ảnh: Đăng Bình.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng "Đoạn đường an toàn giao thông nông thôn", tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chương trình "Thành phố 4 an".



Nhân dịp này, triển khai Đề án "Đà Nẵng thành phố môi trường" trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Hội Nông dân xã Hòa Bắc 30 bi thu gom rác thải nguy hại gồm chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, để bố trí tại các cánh đồng lúa hội viên nông dân đang sản xuất.