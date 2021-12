Đà Nẵng: Hội Nông dân tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Thông qua Hội nghị tập huấn tuyên truyền, cán bộ, hội viên, nông dân đã được thông tin nhanh tình hình, kết quả phá án và cảnh báo tội phạm, tệ nạn ma túy trong thời gian qua; phân tích cụ thể các hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tài sản công dân của tội phạm, thái độ chủ quan, mất cảnh giác của người bị hại; các phương thức, thủ đoạn, phương tiện gây án, thời gian hành động, đối tượng bọn tội phạm nhắm vào để gây án…

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tội phạm năm 2021 cho cán bộ, hội viên nông dân trên bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Đồng thời, qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, truyền thống văn hóa góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.



Trung tá Hồng Minh Hiển – Báo cáo viên Đảng ủy Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp báo cáo viên tại Hội nghị chia sẻ, công tác phòng chống tội phạm là việc làm thường xuyên, liên tục và đối với tất cả các cá nhân, gia đình, đặc biệt là các hội đoàn thể nhằm chung tay cùng với lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đảm bảo tình hình an ninh trực tự.

Trung tá Hồng Minh Hiển – Báo cáo viên Đảng ủy Công an TP.Đà Nẵng chia sẻ về công tác phòng, chống tội phạm. Ảnh: Trần Hậu.

Theo Trung tá Hiển, hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ, do vậy mà các gia đình cần sự quan tâm, giáo dục hơn nữa con em mình, tuyên truyền những kiến thức về pháp luật, trang bị những kỹ năng mềm tự bảo vệ bản thân.



Được biết, hiện nay các cấp hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân vừa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm; vừa động viên hội viên, nông dân nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.