Ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Sản phẩm nem chua Yên Mạc đã có từ lâu, trong các giỗ, Tết, đám cưới…người dân thường hay làm món nem này để ăn, mời khách. Vào dịp Tết thì có khoảng 25-30 hộ chuyên làm nem, còn ngày bình thường có hơn 10 hộ làm".

"Do sản xuất mặt hàng tươi sống nên khâu an toàn vệ sinh và chất lượng sản phẩm được các cơ sở sản xuất nem chua đặt lên hàng đầu. Một số cơ sở sản xuất với quy mô lớn đăng ký thương hiệu và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ cũng có cam kết sản xuất an toàn", ông Thọ cho biết thêm.