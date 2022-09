Ngày 15/9, thông tin từ Công an an quận Đống Đa, đơn vị này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Như Vương (SN 1993, Đống Đa, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 22 giờ ngày 1/9, vợ chồng chị M (SN 1996, Nghệ An) đưa 2 con của mình là cháu K (SN 2018) và cháu P (SN 2002) đến quán internet Paradise ở phường Kim Liên (Đống Đa) chơi.

Đối tượng Nguyễn Như Vương. Ảnh: CACC

Khi vợ chồng chị M dùng máy tính, 2 con của chị nằm ngủ ở ghế sofa. Đến khoảng 0 giờ ngày 2/9, vợ chồng M cũng ra ghế sofa của quán ngủ, cháu K tỉnh dậy ngồi chơi điện thoại.

Thời điểm đó Vương đi đến quán internet, ngồi máy cạnh chỗ K. Thấy bố mẹ cháu ngủ say, Vương đã kéo cháu bé lại gần và thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi dâm ô nạn nhân, Vương vì say rượu cũng nằm ở ghế quán internet ngủ.

Khi chị M tỉnh dậy, thấy con không mặc quần nên đã hô hoán đồng thời trình báo công an. Qua trích xuất camera an ninh, Vương được xác định là đối tượng đã thực hiện hành vi đê hèn với cháu bé 4 tuổi.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.