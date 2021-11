Đáng lên án: Kẻ xấu xa dã man chém 5 con bò của một nông dân tỉnh Nghệ An đứt gãy hết cả chân

Ngày 16/11, anh Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi), xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc trình báo cơ quan công an việc đàn bò 5 con của gia đình bị kẻ xấu chặt chân.

Một trong số 5 con bò trưởng thành bị chém đứt chân. Ảnh: GĐCC

Cụ thể, ngày 13/11, anh Quyền ra khu vực chuồng trại cách nhà khoảng 300m để cho đàn bò ăn. Khi đến nơi, anh Quyền tá hỏa phát hiện 5 trong tổng số 6 con bò đang lết trên mặt đất với nhiều vết máu. Toàn bộ những con bò này đều bị chặt đứt một chân sau quằn quại đau đớn tội nghiệp.

Vết chém rất sâu khiến bò không thể sống sót. Ảnh: GĐCC.

Anh Quyền nói với Dân Việt: "Tôi mua 5 con bò về nuôi với giá hơn 200 triệu đồng. Do chân sau của bò đã bị chặt đứt gân nên tôi đành phải bán rẻ cho lò mổ 2 con, làm thịt 3 con để bán cho người dân địa phương. Bấy lâu nay, tôi không có mâu thuẫn với ai. Tôi không hiểu vì sao người ta làm ác thế với tôi".

Gia đình anh Nguyễn Văn Quyền buộc lòng phải bán, mổ thịt cả 5 con bò. Ảnh: GĐCC

Anh Quyền phải bán giá rẻ cho lò mổ 2 con và 3 con còn lại làm thịt bán cho dân làng. Tổng số tiền anh Quyền bán được 5 con bò là 136 triệu đồng, thiệt hại sau vụ chém bò gần 120 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận tin báo về đàn bò bị chém chân của anh Nguyễn Văn Quyền.

"Đây là vụ việc rất đáng lên án, ảnh hưởng an ninh trật tự, bình yên của vùng nông thôn yên bình, gây bức xúc cho người nông dân thôn quê. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng, điều tra viên vào cuộc nghiêm túc để sớm tìm ra thủ phạm" - vị lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về vụ việc này…