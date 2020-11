Đánh giá chi tiết huyền thoại Honda Super Cub mới

Honda Super Cub là dòng xe đi vào huyền thoại, mặc dù đã trải qua bao năm vẫn chưa bao giờ hết hấp dẫn. Xe vẫn luôn có những đổi mới mà vẫn giữ được nét đặc trưng độc đáo trong quá khứ.

Honda Super Cub mới.

Mới đây nhất Honda Super Cub mới đã được ra mắt với những thay đổi lớn. Tuy nhiên, đèn pha xe vẫn giữ nét tròn cổ điển, là nét nhận dạng mà chỉ cần liếc qua cái là người ta hoàn toàn có thể nhận thức được.

Đèn pha LED.

Honda Super Cub mới xuất hiện với khẩu hiệu “Find Your Original, the original that is you” (Tìm lại bản sắc gốc, bản sắc gốc chính là bạn), nhằm đề cao nét đặc trưng cổ điển. Nhưng xe đã được nâng cấp các tính năng với công nghệ cao và hiệu suất tối ưu.

Giá treo đồ phía trước.

Điển hình trong các trang bị trên xe là bộ đèn chiếu sáng bằng bóng LED hoàn toàn cung cấp cả các đèn chạy ngày DRL và thiết kế hai dải tầng sáng cao và thấp. Cản trước xe cũng được thiết kế với giá treo đồ tăng thêm độ tiện ích cho Super Cub.

Cản trước thiết kế mới.

Gương chiếu hậu khuôn tròn có thiết kế mới ăn khớp hoàn hảo với phong cách cổ điển. Cản trước thiết kế phụ kiện nhìn như kính chắn gió. Cụm đồng hồ xe được cập nhật, mang màn hình LCD, hiển thị đa thông tin như đồng hồ, quãng đường đi, mức độ tiêu thụ nhiên liệu và vị trí chỉ số xe.

Ổ khóa đa năng.

Thiết kế yên ngồi mới đem lại sự thoải mái hơn và phía sau còn có thanh tay vịn cho người đi cùng. Đuôi xe có đèn hậu vẫn kế thừa từ thế hệ trước. Honda Super Cub mới còn có thân xe mới, mạnh mẽ hơn, nhẹ hơn thế hệ trước 3 kg và giúp lái xe dễ dàng kiểm soát. Trọng lượng nhẹ cũng giúp Super Cub vận hành linh hoạt hơn.

Đồng hồ LCD.

Ngoài ra hệ thống treo xe như phuộc lồng trước cũng được cải tiến. Trong khi giảm xóc sau loại mới tăng độ hấp thụ và chống xóc cho xe. Phanh xe gồm phanh trống trước và sau. Điểm nổi bật trên Honda Super Cub mới chính là bộ động cơ Honda Smart Engine, dung tích 110cc, kích thước tăng lên và đem lại chỉ số nén tốt hơn.

Yên ngồi thiết kế mới thoải mái hơn.

Đi kèm với đó là hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi và hộp số 4 cấp. Đáng chú ý là Honda Super Cub mới có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực tốt với mức tiêu thụ trung bình chỉ 71,4 km/l. Độ bền bỉ của động cơ cũng được kéo dài tốt hơn.

Phía sau có thanh tay vịn.

Honda Super Cub mới có giá niêm yết tại thị trường Thái Lan chỉ 47.400 baht (35,8 triệu đồng).

Phong cách cổ điển, trang bị hiện đại.

Phanh trống.

Giảm xóc sau.

Động cơ tiết kiệm xăng.

Bền bỉ.

Huyền thoại xe số.

Được ví như kim vàng giọt lệ ở Việt Nam.