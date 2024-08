Đi tìm những "làng quê đáng sống": Tìm cách kéo lao động trở về với miệt vườn miền Tây (Bài 6)

Nhiều làng quê ở ĐBSCL không khó để bắt gặp những căn nhà trong tình trạng cửa đóng then cài như thế này. Đa phần, người dân trong độ tuổi lao động ở các vùng quê đã di cư đến các thành phố lớn mong muốn tìm kiếm việc làm đổi đời. Ảnh: An An