Doanh nghiệp thưởng tết 5,68 tỷ đồng cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nào?

Mức thưởng Tết cao nhất hơn 5,6 tỷ, thấp nhất 100 nghìn đồng

Tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2024 của Bộ LĐTBXH cho thấy mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là 5,68 tỷ đồng tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Cũng như mọi năm, mức thưởng Tết cao năm nay tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ LĐTBXH cho biết, theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành về tình hình tiền lương, thưởng Tết 2024 cho thấy, về tiền lương năm 2023, tăng 3% so với năm ngoái, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương cao nhất năm nay là 834 triệu đồng/tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Đồng Nai.

Trên 56% doanh nghiệp có kết hoạch thưởng tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng/người, tăng 49% so với năm trước. Trên 61% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán với mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Mức thưởng Tết năm 2024 cao nhất lên tới hơn 5,6 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Trong đó, mức thưởng tết Dương lịch cao nhất hơn 376 triệu đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 5,68 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Sáng ngày 29/12, chia sẻ với PV Báo Dân Việt về tình hình lương thưởng Tết năm 2024, ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ LĐTBXH) cho biết đến thời điểm này Bộ mới nhận được báo cáo tiền lương, tiền thưởng Tết của 60/63 tỉnh thành.

"Hiện nay mới chỉ có một số tỉnh thành có số lượng đông công nhân, lao động làm việc có báo cáo. Ngay khi có kết quả tổng hợp chúng tôi sẽ tiến hành công bố", ông Lai nói.

Hé lộ danh tín công ty có mức thưởng Tết lên tới hơn 5,6 tỷ đồng

Sáng nay (29/12) chia sẻ với PV Báo Dân Việt, bà Lê Thị Thu Cúc - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, hiện sở LĐTBXH đã công bố mức tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2024 trên địa bàn.

Chia sẻ về doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất cả nước, bà Cúc cho biến đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, được thành lập và hoạt động đã được gần 20 năm. Công ty có rất nhiều chính sách chăm lo cho đoàn viên lao động, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Tất cả các ngày lễ tết, công ty đều có quà thăm hỏi động viên công nhân lao động. Thậm chí lãnh đạo công ty còn xuống sân đá bóng với công nhân lao động", bà Cúc nói.

Bà Cúc cho biết thêm, công ty chuyên sản xuất các thiết bị dựa trên công nghệ, nguyên liệu mới. Đi đầu trong sự sáng tạo vì thế hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển tốt. Hiện công ty này có khoảng 1.000 lao động.

Khi PV hỏi tên cụ thể, bà Cúc từ chối trả lời với lý do "Công ty không muốn tiết lộ danh tính".

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết năm 2023. ảnh: N.D

Còn theo báo cáo tiền lương, tiền thưởng của Sở LĐTBXH tỉnh Long An dựa trên 825 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng với 105.008 lao động thì thấy mức tiền thưởng cao nhất 5,686 tỷ đồng cho vị trí quản lý là của một doanh nghiệp vốn FDI Nhật Bản trên địa bàn huyện Cần Giuộc; Mức tiền thưởng bình quân 7 triệu đồng/người; Mức thấp nhất 500 nghìn đồng/người đối với người lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng. Bên cạnh những doanh nghiệp có thưởng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn, nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động.Theo Sở LĐTBXH tỉnh Long An, thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp ở Long An đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022.



Thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022. Trong đó, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 20 triệu đồng/tháng; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 8,3 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất trả cho người lao động của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 59,3 triệu đồng/người; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 27 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 76 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 441 triệu đồng/người.

Bà Cúc cũng chia sẻ thêm về các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp của Liên đoàn lao động tỉnh Long An. Theo đó, tỉnh đã huy động được 20.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động. Tổng ngân sách tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tặng quà, liên đoàn lao động còn tổ chức các phiên chợ Tết công đoàn; tổ chức lo vé tàu xe cho công nhân lao động...