Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 21 giờ ngày 21/1 (30 Tết), anh Lê Ngọc Đ. (sinh năm 1990), cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc L. (sinh năm 1984) và anh Phạm Thanh S. (sinh năm 1984, cùng trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến nhà Nguyễn Nam Trượng (sinh năm 1972, ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, Gia Lộc) để đòi tiền.



Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 2 người tử vọng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Tại đây, vào khoảng 23 giờ 45, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, tức giận Trượng lên tầng 2 lấy dao bầu, súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn 2 phát vào người chị L. Tiếp đó, Trượng còn dùng dao đâm 2 nhát vào người anh S. và chém anh Đ.

Hậu quả, anh S. tử vong tại chỗ, chị L. chết tại bệnh viện, anh Đ. bị thương nhẹ.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Trượng, đang củng cố hồ sơ xử lý.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, ngoài vụ trên, trong đêm giao thừa, lực lượng công an phát hiện, xử lý 22 vụ, 28 trường hợp đốt pháo nổ trái phép, giảm 6 vụ, 1 trường hợp so với đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022; 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, tăng 2 vụ, 3 đối tượng; thu giữ 3,5 kg pháo, vận động người dân giao nộp 1 bánh pháo và 23 quả pháo.

Theo thống kê, trong 3 ngày Tết, Tổ công tác 151 của cơ quan công an các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm gồm 12 thanh niên ở huyện Ninh Giang đi trên 4 xe mô tô lạng lách, đánh võng mang theo vỏ chai bia thủy tinh với mục đích ném vào người khác; tại huyện Kim Thành có 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ; huyện Cẩm Giàng có 2 đối tượng trộm cắp tài sản; thị xã Kinh Môn có 1 đối tượng tàng trữ 5 quả pháo nổ.