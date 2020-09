"Dọn tổ đón đại bàng": Tùy lãnh đạo địa phương rốt ráo hay ì ạch

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Quảng Ninh ước đạt 7,4%; được so sánh là mức tăng khá với bình quân chung cả nước (cả nước tăng 5,2%), giá trị tăng thêm của cả 3 khu vực kinh tế đều tăng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 29.473 tỉ đồng.

Năm 2019, Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt trên 45.900 tỉ đồng, tăng 11% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nội địa đạt trên 34.300 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 10 năm qua với tỷ lệ 12,01%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/năm ( gấp đôi mức trung bình cả nước).

Năm 2020, dù dịch bệnh,Quảng Ninh vẫn phấn đấu giữ vững tăng trưởng kinh tế trên 12%, thu ngân sách không thấp hơn 48.000 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 11.000 tỉ đồng.