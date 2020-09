Quan tham giả dại

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của ông Nguyễn Thành Tài khi đứng trước vành móng ngựa 8 bị can khác về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 1.900 tỉ đồng xảy ra ở TP HCM, nhiều người đã bày tỏ sự xót xa và tiếc nuối.

Ông Nguyễn Thành Tài nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM. Ở thời hoàng kim, hình ảnh ông Tài được nhiều người nhớ đến với sự xông xáo trong các chuyến đi lên rừng xuống biển, lăn lộn với chương trình cai nghiện ma túy.

Nhưng tất cả những dấu ấn dấu ấn tốt đẹp ấy nay trôi sông trôi biển, khi có nhiều bằng chứng để cho thấy chính lúc có trong tay quyền lực thì ông đã không làm tròn bổn phận của một quan chức tử tế, có trách nhiệm với phán quyết của mình. Đấy là chưa nói đến những vấn đề khác về đạo đức, lối sống mà dư luận râm ran lâu nay, tuy không buộc ông phải đối diện với pháp luật nhưng cũng không vì thế mà tránh được những thị phi.

Ông Tài phải đứng trước vành móng ngựa vì trách nhiệm liên quan đến tài sản công ở số 8-12 Lê Duẩn, còn gọi là dự án 8-12 Lê Duẩn.

Với diện tích gần 5.000 m2, lại nằm ngay mặt tiền của một trong những trung tâm nhất của quận 1 TP HCM, nên cái khu đất 8-12 Lê Duẩn ấy đúng nghĩa của một trong những "khu đất vàng". Thường dân thôi thì rõ chỉ cần đem cho thuê mặt bằng không thôi thì nó cũng đã là "con gà để trứng vàng" chứ nói gì đến những hình thức khai thác khác để gia tăng lợi ích.

Với những mối quan hệ đầy nhạy cảm, chính chữ ký "đáng đồng tiền bát gạo" của Nguyễn Thành Tài và đồng phạm đã "trải thảm đỏ" đưa doanh nghiệp tư nhân vào phi vụ trục lợi tài sản công này.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm hôm 16/9. Ảnh: Quang Phương chụp qua màn hình.

Cùng thời điểm vụ án này được xét xử, công chúng còn biết đến một vụ án khác cũng liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài. Đấy là vụ liên quan tài sản công là nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 TPHCM mà sau các bước mua bán, đổi chác, "phù phép", các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước 352,8 tỉ đồng.

Bị can là ai? Chính là ông Nguyễn Thành Tài cùng 8 bị can khác. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài được xác định đã có thiếu sót là không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng, phán quyết sai do tin tưởng cấp dưới và bộ phận tham mưu nên bị thuyết phục.

Dạo cuối năm 2019, một cựu Phó chủ tịch khác của UBND TPHCM phụ trách đất đai, môi trường (giai đoạn 2011-2016) là ông Nguyễn Hữu Tín cũng bị phạt 7 năm tù vì đã chuẩn y cho Công ty Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "Nhôm" làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) được thuê nhà đất công rộng 5.000 m2 tại số 15 Thi Sách, quận 1 không thông qua đấu giá theo quy định của Luật đất đai, thiệt hại được xác định trong phạm vi vụ án này là 6,7 tỉ đồng.

Nhắc đến Vũ "Nhôm", công chúng sẽ khó quên những thương vụ thâu tóm nhà đất công ở TP Đà Nẵng, khiến hàng loạt quan chức đứng đầu UBND và sở ngành của TP này vào vòng tù tội.

Cựu Đô đốc, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến cũng vừa bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc chuyển đổi 3 khu đất quốc phòng ở đường Tôn Đức Thắng (quận 1 TP HCM) có tổng diện tích hơn 6700 m2 sang đất kinh tế trong 49 năm không đúng quy định của pháp luật, sai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khiến Quân chủng Hải quân mất quyền sử dụng 3 khu đất trong thời gian dài, gây thất thoát hơn 939 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Sẽ không thể nào kể xiết danh sách quan chức "dính chàm" trong các vụ lũng đoạn tài sản công, mà chủ yếu là nhà đất thuộc tài sản công… Những năm gần đây, khi công cuộc phòng chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta triển khai quyết liệt, không có "vùng cấm" thì các vụ sai phạm loại này được phát hiện ở khắp nơi.

Ngay ở TP HCM thì cũng không chỉ có những vụ liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài hay ông Nguyễn Hữu Tín như đã nêu. Mới đây nhất là việc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TP HCM và các sở, ngành liên quan, trong đó có một Phó Chủ tịch đương nhiệm của UBND TP, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" liên quan vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Qua các vụ việc loại này đã được phanh phui, có vụ đã đưa ra xét xử, kết tội, cho thấy hầu hết hành vi sai phạm của các đối tượng chủ yếu là do "không hiểu biết về quản lý kinh tế" hoặc "thiếu trách nhiệm gây hậu quả".

Nhưng công chúng mong muốn hơn thế, đó là cần làm rõ có hay không hành vi cố tình vi phạm để trục lợi thu vén lợi ích cá nhân, vì lòng tham vô đáy mà họ bất chấp luật pháp, đánh mất bản lĩnh của người đứng đầu.

Nhiều người nói thẳng là "hy sinh đời bố củng cố đời con", có ở tù vài năm nhưng vì tiền bạc ăn vài đời không hết nên người ta mới ký bừa ký ẩu, chứ tin gì vào trò giả dại của các quan tham này.