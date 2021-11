Đồng sáng lập Reddit rót tiền khủng xây dựng mạng xã hội trên nền tảng blockchain

Trong nhiều năm qua, các nền tảng mạng truyền thông xã hội tập trung đã thống trị. Nhưng giờ đây, công nghệ blockchain đã cho phép phát triển các nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung. Không giống như các nền tảng tập trung chiếm phần lớn doanh thu được tạo ra thông qua quảng cáo, các nền tảng phi tập trung sẽ cho phép cung cấp các phần thưởng tài chính công bằng cho những người đóng góp nội dung.

Một thực tế rõ ràng cho thấy, các nền tảng truyền thông xã hội tập trung như Facebook được cho là tạo ra hàng trăm tỷ đô la doanh thu hàng năm, chủ yếu thông qua quảng cáo và không có phần thưởng cho những người sáng tạo nội dung cho những đóng góp của họ. Trong khi các nỗ lực nhằm "phi tập trung hóa" phương tiện truyền thông xã hội đã được tiến hành ít nhất là từ năm 2017, nhưng không có dự án mạng xã hội dựa trên blockchain nào đạt được sự chấp nhận chính thống.

Vì vậy, với việc chưa có nền tảng nào đủ sức nắm giữ không gian phi tập trung, Ohanian đang ủng hộ các dự án của Solana để tổ chức các nền tảng mạng truyền thông xã hội phi tập trung lớn nhất.

Thông báo được đưa ra tại hội nghị Solana Breakpoint năm nay tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: @AFP.

Cụ thể, chủ công ty liên doanh các nhà đầu tư Hoa Kỳ Alexis Ohanian, đồng thời cũng là người đồng sáng lập diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit đã hợp tác với nhánh liên doanh của chuỗi khối Solana Labs cho sáng kiến đầu tư 100 triệu đô la vào các dự án mạng xã hội phi tập trung trên nền tảng blockchain Solana.

Trong một trao đổi với nhà đồng sáng lập Solana, Raj Gokal tại sự kiện Breakpoint (hội nghị đầu tiên do Solana Foundation tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha), Alexis Ohanian cho biết: "Một trong các lý do tôi ở đây là để thông báo rằng tôi có một quỹ đầu tư mạo hiểm có tên Seven Seven Six (776) . Nghĩa là tôi đang dành ra khoảng 50 triệu USD để đầu tư vào làn sóng tiếp theo của thế giới mạng xã hội, dựa trên nền tảng blockchain của Solana; Đề án hợp tác này cũng có khả năng tạo tiền đề cho làn sóng khởi nghiệp tiền điện tử, blockchain mới chớm nở kết hợp với mạng xã hội trong tương lai gần nhất".

Tuy nhiên, Alexis Ohanian cho rằng con số 50 triệu USD này có thể chưa đủ, và anh ấy cũng đã nghĩ đến phương án nâng gấp đôi con số cấp vốn lên 100 triệu USD cho dự án đặc biệt, đầy tiềm năng này. Có thể nói, đây là khoản đầu tư đầu tiên của Alexis Ohanian thuộc loại này và cũng là lần đầu tiên đầu tư vào hệ sinh thái blockchain công ty Solana.

Người đồng sáng lập Reddit hợp tác đầu tư 100 triệu đô la để xây dựng phương tiện truyền thông xã hội trên blockchain Solana. Ảnh: @AFP.

Alexis Ohanian nói thêm: "Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng trong những ngày đầu sơ khai cho chuỗi dự án hợp tác này". Ohanian còn nói trên sân khấu hội nghị rằng: "Tôi cần được giải phóng khỏi các phương tiện truyền thông xã hội tập trung, tôi muốn thoát khỏi Twitter", anh ấy nói thêm trong hội thảo.

"Hãy giúp tôi làm điều đó. Xây dựng Twitter tiếp theo, xây dựng Facebook tiếp theo, xây dựng Instragam tiếp theo".

"Với nền tảng blockchain hiệu năng cao như của công ty Solana, đây là một cơ hội chưa từng có để kết hợp giữa mạng xã hội và tiền mã hóa theo cách giống như một sản phẩm web hướng tới mạng xã hội với lợi ích gia tăng là trao cho người dùng quyền sở hữu thực sự", Ohanian nhận định.

Người đồng sáng lập Reddit đầu tư vào Solana cũng đã ca ngợi đồng Ethereum trong quá khứ và xác nhận rằng, anh ấy cũng sở hữu rất nhiều tiền điện tử lớn thứ hai này. Thông tin này lập tức gây sốt khi trước đó CEO sàn FTX, Sam Bankman-Fried cho biết việc xây dựng mạng xã hội trên nền tảng blockchain có thể có tiềm năng "vô cùng lớn".

Giám đốc điều hành FTX, người ủng hộ nền tảng blockchain Solana, Sam Bankman Fried cũng cho biết trong tuần này rằng, phương tiện truyền thông mạng xã hội trên blockchain có thể "khối tiềm năng hoàn toàn khổng lồ".

Bởi theo Bankman-Fried cho biết, mạng xã hội phi tập trung sẽ giải quyết được nhiều vấn đề đang gây đau đầu của các mạng xã hội hiện nay. Một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới này cho biết, các mạng xã hội hiện tại, vốn đã có tập hợp người dùng khổng lồ, nếu được tích hợp công nghệ này sẽ giúp mở rộng các ứng dụng tài chính phi tập trung đến với hàng triệu người dùng trên khắp toàn cầu trong tương lai ngắn hạn.

Ohanian và Gokal cũng đã nói chuyện với đại diện Cố vấn mảng Blockchain của tạp chí Forbes, Steven Ehrlich về bản chất tương đối phi tập trung của nền tảng blockchain Solana. Tuy nhiên, các dự án Web 3.0 mới cạnh tranh với các thực thể tập trung và dựa trên quảng cáo như Meta (Facebook) có tính tập trung cao. Ohanian và Gokal chỉ ra rằng ngay cả khi Solana tiến tới phân quyền, đó sẽ là một bước đi đúng hướng. Cả hai đều tin rằng Solana đã tối ưu hóa thành công bảo mật, quyền riêng tư và thông lượng để đạt được kết quả cuối cùng sau khi hợp tác.

Điều đáng quan tâm là thông báo này cũng được đưa ra trong vòng vài tuần sau khi công ty mẹ của Facebook đổi tên thành Meta, một thương hiệu mà Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói rằng sẽ đại diện tốt hơn cho những gì công ty làm sẽ làm trong thời gian tới.

Mặc dù được đổi thương hiệu gần đây, Meta hiện vẫn đang phải vật lộn với hàng loạt tin xấu từ người tố giác và cựu giám đốc sản phẩm Frances Haugen.

Sở hữu một kho tài liệu góc tối bị rò rỉ, Haugen cáo buộc công ty truyền thông xã hội phản ứng yếu ớt, hời hợt trước thông tin sai lệch COVID-19 và xử lý kém các hành vi dối trá chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vụ rò rỉ của Haugen được gọi chung là hồ sơ Facebook Files - cũng cho thấy rằng công ty của Zuckerberg cũng đã biết rằng Instagram là "độc hại" đối với thanh thiếu niên.