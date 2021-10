Đột kích quán karaoke, phát hiện hơn 50 khách đến hát và sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Theo thông tin của Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 1h30 ngày 21/10, tổ công tác của Công an huyện Kim Thành tiến hành kiểm tra quán karaoke Gia Đình (địa chỉ tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành) do Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1982, trú tại thôn Văn Minh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành) làm chủ.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Gia Đình tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng Vip 2 và Vip 3 của quán có tổng số 59 nam, nữ đang tụ tập hát và sử dụng ma túy. Trong đó, phòng Vip 2 có 39 đối tượng, phòng Vip 3 có 20 đối tượng.

Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 18 đến 30, đến từ nhiều địa bàn khác nhau như Hải Dương, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ...

Tang vật thu giữ tại hiện trường quán karaoke. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tang vật thu giữ gồm một số túi nylon chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy tổng hợp và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng đã xác định, 56 trường hợp dương tính với ma túy. Theo lời khai của các đối tượng, có 52 đối tượng sử dụng tại chỗ, 4 đối tượng sử dụng trước đó.

Hiện Công an huyện Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng vừa ký quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng).