Đường dây "nóng" tiếp nhận phản ánh xe "nhồi nhét" khách

Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ Tết Dương lịch.



Theo đó, quá trình tham gia giao thông, ngồi trên xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch, người dân muốn phản ánh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông thì liên hệ qua Cục Cảnh sát giao thông - 0995676767; 0692342608.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông.

Bên cạnh đó, người dân muốn các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân liên hệ qua số 0912125055 và số 0916608085 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 0962665953 (Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải); Phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo các số của Cục Đường sắt Việt Nam: 086536756.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916562119.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số: 0243.8451888; Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989088719; 0977497891; 0913363509; 0936198387.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Khu vực bến xe Nước Ngầm.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường.

Hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 50% hệ số trọng tải phượng tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Với một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt là 2.200 xe. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần xuất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn, ông Toàn cho hay.

Tại bến xe Giáp Bát lượt xe dự kiến xuất bến là 1.050 lượt xe/ngày. Tại bến xe Mỹ Đình, lượt xe dự kiến là hơn 1.080 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ... Ở bến xe Gia Lâm, lượt xe dự kiến rời bến là 770 xe tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

Bên cạnh đó, Công ty CP bến xe Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các bến xe...